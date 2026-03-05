I caschi di Leclerc e Hamilton fatti di mattoncini debuttano nel paddock di Melbourne

© Ufficio Stampa
In occasione dell'apertura della stagione 2026 di F1 a Melbourne, il Gruppo LEGO ha presentato due nuovi set espositivi ispirati ai caschi 2025 dei piloti della Scuderia Ferrari HP Charles Leclerc e Lewis Hamilton, in vendita dal 1° maggio 2026. Per celebrare il momento, i due piloti hanno posato con i caschi in mattoncini LEGO a grandezza naturale all'interno del paddock. I due caschi indossati dai piloti sono modelli in scala maggiorata, basati sui set LEGO Editions Casco di Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP e LEGO Editions Casco di Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP. Sia Charles che Lewis sono stati accolti con entusiasmo dai fan nel paddock del Gran Premio di Melbourne quando hanno indossato i due modelli unici nel loro genere, decorati con dettagli delle livree dei caschi del 2025, e composti da oltre 3.500 elementi LEGO per un peso di quasi 3 kg ciascuno.
Il casco LEGO Editions Scuderia Ferrari HP Charles Leclerc riproduce fedelmente quello di Charles Leclerc e presenta dettagli chiave come il numero di gara del pilota, il 16, l'iconico cavallino rampante della Scuderia e omaggi a suo padre e a Jules Bianchi. Il set da 886 pezzi include una placca stampata con la firma di Charles, oltre a riprodurre per la prima volta la minifigure LEGO del vincitore del Gran Premio di Monaco di F1 2024.
I fan di Lewis Hamilton possono ora ricreare l'iconico casco del pilota con il set LEGO® Editions casco di Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP. Questo set da esposizione da 884 pezzi, dedicato agli appassionati della Ferrari, presenta dettagli unici come decorazioni stampate, tra cui il numero personale di Lewis, il 44, e una targhetta con la sua firma, oltre alla prima minifigure del pilota con la sua tuta da gara rossa della Scuderia Ferrari HP.
John Ho, Model Design Master presso il GruppoLEGO, ha dichiarato: "Da appassionato di questo sport, sono lieto di svelare questi due set che saranno presto disponibili per tutti i tifosi e i fan. È stato un vero piacere lavorare a queste novità con un team di designer appassionati e di grande talento. Le curve uniche e i dettagli intricati dei caschi hanno rappresentato un'opportunità affascinante e la nostra squadra ha lavorato con passione per garantire che ogni aspetto fosse riprodotto fedelmente. Vederli prendere vita, in una nuova dimensione, a Melbourne nelle mani di due dei migliori piloti al mondo è un momento di grande orgoglio per tutto il team".
Il casco LEGO Editions Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP e il casco LEGO Editions Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP saranno disponibili a partire dal 1° maggio su LEGO.com e nei LEGO Store di tutto il mondo, con preordini a partire dal 6 marzo presso alcuni store selezionati.Tutti i prodotti saranno in vendita su www.LEGO.com e nei LEGO Store di tutto il mondo.
Dettagli prodotti:
LEGO Editions Casco di Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP
Età: 14+
Prezzo: 89,99€
Pezzi: 886
Codice prodotto: 43014
Dimensioni:
Altezza: 18 cm
Larghezza: 13 cm
Profondità: 11 cm
LEGO Editions Casco di Lewis Hamilton Scuderia Ferrari HP
Età: 14+
Prezzo: 89,99€
Pezzi: 884
Codice prodotto: 43022
Altezza: 18 cm
Larghezza: 13 cm
Profondità: 11 cm
Dati e Curiosità - Caschi a grandezza naturale costruiti con mattoncini LEGO
Il casco di Charles Leclerc a grandezza naturale è composto da quasi 3.516 elementi LEGO.
Il casco di Lewis Hamilton a grandezza naturale è composto da quasi 3.744 elementi LEGO.
I due caschi in scala reale realizzati con mattoncini LEGO misurano oltre 26 cm di altezza e pesano poco meno di 3 kg.
Per realizzare i due caschi sono state necessarie 60 ore di lavoro.
Sono stati progettati e costruiti dal LEGO Certified Professional Ryan "The Brickman" McNaught e dal suo team.
I caschi a grandezza naturale costruiti con mattoncini LEGO sono stati indossati da Lewis Hamilton e Charles Leclerc nel paddock del Gran Premio d'Australia 2026.