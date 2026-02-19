Ferrari, Leclerc: "Test positivi, pronti per la prima gara in Australia. Sprint Race? Sei numero ideale"

Uno degli elementi che hanno caratterizzato i primi giorni di test sono state le difficoltà avute nelle prove di partenza: "La partenza è un momento importante della gara e sicuramente qualcosa abbiamo tenuto in mente quando abbiamo esaminato questo regolamento per essere pronti. È piuttosto complicato per tutti, magari noi siamo in una situazione un po' migliore sotto questo punto di vista e sono contento che sia così. In Australia, se fai una bella partenza, è un punto in cui puoi guadagnare tanto e quest'anno sarà molto complicato. Proveremo a essere in una posizione di vantaggio".