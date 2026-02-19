Dichiarazioni

Kimi Antonelli è sicuro: "faremo di tutto per essere pronti"

Il pilota italiano della Mercedes si avvicina al debutto stagionale con qualche dettaglio da sistemare

di Tommaso Marcoli
19 Feb 2026 - 14:36
© Getty Images

© Getty Images

Proseguono i test prestagionali in Bahrain tra sorprese, sperimentazioni e discussioni attorno alle nuove regole. Il Campionato 2026 ripartirà l'8 marzo dall'Australia, quando le nuove monoposto scenderanno in pista per la prima gara ufficiale. "Primo GP vicino, faremo di tutto per essere pronti", ha dichiarato Kimi Antonelli.
Il tempo stringe
A meno di 20 giorni dall'inizio della stagione, le scuderie sono alle prese con gli ultimi test delle monoposto. Nuove in tutti i sensi: da quest'anno - infatti - entra in vigore il regolamento che prevede modifiche sostanziali alle power unit. Bisogna collaudarle e farci l'abitudine, perché le vetture si comportano in modo molto diverso: "Il simulatore sarà importante per arrivare pronti alle libere di Melbourne", spiega Antonelli.
Il problema della compressione
Regolamento che non ha mancato di suscitare polemiche tra i vari motoristi. Sotto accusa, proprio Mercedes che, avendo sviluppato una tecnologia di variazione dei rapporti di compressione, sarebbe avvantaggiata sugli altri. Ferrari, Honda e Audi chiedono che le verifiche dei valori avvengano a motori caldi; Mercedes a temperatura ambiente. La F1 Commission rimanda la decisione al Comitato dei cinque motoristi di Formula 1. Si vota a maggioranza. Tradotto: dal 1° agosto 2026 Mercedes dovrà adeguarsi.

kimi antonelli
antonelli
formula 1
f1
mercedes
test f1

