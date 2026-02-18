Madrid come Cortina? Il circuito della Formula 1 non c'è ancora

A Madrid i lavori per il circuito di Formula 1 sono in ritardo?
Il circuito cittadino spagnolo debutterà nel calendario 2026, ma i lavori sono ancora in pieno svolgimento. Dalla Spagna fanno sapere che il crono-programma sarà rispettato: inaugurazione il 16 giugno.di Redazione
Continuano i lavori a Madrid in vista dell’attesissimo debutto del GP di Spagna nella stagione 2026 di Formula 1. Oltre alle novità tecnico-regolamentari che segneranno l’inizio della nuova era ibrida, c'è anche quella nuovo circuito cittadino ribattezzato “Madring”. Già nei mesi scorsi non sono mancate le discussioni sulle tempistiche legate alla realizzazione dell’impianto, con più di un dubbio sollevato dagli addetti ai lavori. Ora le immagini pubblicate dal quotidiano AS raccontano di un cantiere ancora aperto e lontano dalla sua veste definitiva. Il tracciato inizia a delinearsi tra cordoli e asfalto fresco, ma restano ampie aree ancora da completare, tra infrastrutture, tribune e strutture di servizio.
Il weekend designato è quello del 13 settembre 2026, come sedicesimo appuntamento stagionale, in un calendario fitto e logisticamente complesso. La natura semi-cittadina del circuito aggiunge ulteriori variabili organizzative: dalla viabilità alle opere di urbanizzazione, fino alla realizzazione del paddock e delle hospitality. Tutti elementi che richiedono tempo, coordinamento e collaudi rigorosi per rispettare gli standard imposti dalla FIA.
Dalla Spagna però fanno sapere che dopo i ritardi dell'inverno tutto procede secondo le tempistiche previste e confermano i lavori termineranno entro la fine di maggio. L'inaugurazione è prevista per il 16 giugno, quasi tre mesi prima dell'evento.
Situazione totalmente diversa dall'altra parte del mondo: all'Albert Park di Melbourne, in Australia, dove il mondiale inizierà il 6-8 marzo, è già tutto pronto. L'area cittadina che durante l'anno è un parco pubblico, si è già trasformata in un circuito.
