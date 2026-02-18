Madrid come Cortina? Il circuito della Formula 1 non c'è ancora

Continuano i lavori a Madrid in vista dell’attesissimo debutto del GP di Spagna nella stagione 2026 di Formula 1. Oltre alle novità tecnico-regolamentari che segneranno l’inizio della nuova era ibrida, c'è anche quella nuovo circuito cittadino ribattezzato “Madring”. Già nei mesi scorsi non sono mancate le discussioni sulle tempistiche legate alla realizzazione dell’impianto, con più di un dubbio sollevato dagli addetti ai lavori. Ora le immagini pubblicate dal quotidiano AS raccontano di un cantiere ancora aperto e lontano dalla sua veste definitiva. Il tracciato inizia a delinearsi tra cordoli e asfalto fresco, ma restano ampie aree ancora da completare, tra infrastrutture, tribune e strutture di servizio.