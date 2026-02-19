Europa League, le formazioni ufficiali di Brann-Bologna
Di seguito le formazioni ufficiali di Brann-Bologna, match valido per l'andata dei playoff di Europa League in programma oggi alle 18:45.
Brann (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sørensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thornsteinsson. Allenatore: Freyr Alexandersson.
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Bernardeschi, Ferguson, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.