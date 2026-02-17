Baby prodigio

Raikkonen junior a 11 anni guida un'auto da rally [VIDEO]

Il piccolo Robin, figlio dell'ultimo campione del mondo in Formula 1 con Ferraari, al volante di una Fiat Grande Punto sulla neve.

di Massimiliano Cocchi
17 Feb 2026 - 18:36
videovideo

Raikkonen junior sulle orme di papà Kimi. Il figlio dell'ex pilota di Formula 1, campione del mondo con la Ferrari nel 2007, ha svolto il suo primo test su un'auto da rally, guidando su un tracciato innevato. Tutto regolare? Sì, se non fosse che il piccolo Robin ha solo 11 anni! Dopo le prime esperienze sui kart, per lui è (già) arrivato il momento di mettersi alla guida di un'auto vera, la Fiat Grande Punto S2000 in passato utilizzata dal padre in gare di rally.

Il test si è svolto in Finlandia, nella struttura gestita dall'ex campione di rally Tommy Makinen. Il video diffuso dalla famiglia, è subito diventato virale e agli appassionati avrà ricordato le gesta di un altro pilota molto precoce: Kalle Rovampera che dall'età di otto anni si era cimentato sulle auto rally, guidato dal papà Harri Rovampera.

raikkonen junior rally
raikkonen formula 1
raikkonen figlio rally
robin raikkonen rally neve
robin raikkonen rally

