Antonelli suona la carica, Hamilton si riscatta... dopo il tramonto

Il già citato Norris è quinto con la McLaren MCL40 powered by Mercedes e un distacco di 650 millesimi dalla vetta nel migliore dei suoi 72 giri. Molto incoraggiante il sesto tempo finale messo a segno da Franco Colapinto al capolinea di un'intera giornata (per 120 giri) di attività al volante della Alpine A526 spinta dalla PU Mercedes: un secondo e 15 millesimi. Settimo tempo per Nico Hulkenberg con Audi davanti alla Mercedes di George Russell (tempo ovviamente fissato in mattinata da pilota inglese). Esteban Ocon con la Haas-Ferrari e Liam Lawson con la Racing Bulls-Honda sigillano la top ten.