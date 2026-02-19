FORMULA 1

Antonelli suona la carica, Hamilton si riscatta... dopo il tramonto

Dietro al pilota italiano c'è Oscar Piastri, un "pieno" di giri per Verstappen

di Stefano Gatti
19 Feb 2026
Mercedes fa la differenza nella sessione pomeridiana del secondo giorno di test a Sakhir, il quinto contando anche i tre della scorsa settimana. Andrea Kimi Antonelli (79 giri nel solo pomeriggio) chiude davanti a tutti: suo il miglior time attack con il tempo di un minuto, 32 secondi e 803 millesimi, il più veloce in assoluto dei primi cinque giorni di test in Bahrain. Antonelli stacca di 58 millesimi meglio di Oscar Piastri che (come lo stesso Antonelli con George Russell in casa Mercedes) prende il posto del campione in carica Lando Norris dopo la pausa pranzo, completando 86 passaggi sulla linea del traguardo. Nella classifica combinata delle otto ore quotidiane di attività in pista il terzo tempo è di Max Verstappen che - al lavoro già dalle otto del mattino con la RB22 spinta dalla power unit Ford - stacca una best performance che resta 359 millesimi sotto l'asticella fissata da Antonelli. Nessuno batte però Max in termini di giri inanellati: 139, quasi due Gran Premi (del Bahrain) e mezzo!

Lewis Hamilton (sua per tutto il giorno la SF-26) si riscatta con il quarto tempo alla fine di una giornata che nella sua prima parte era stata pesantemente condizionata da un problema tecnico che aveva impedito a sir Lewis di collezionare più di una manciata di giri. Il ferrarista (78 giri al suo attivo) abbassa due volte la sua miglior prestazione di giornata nell'ultimo quarto d'ora prima dalla bandiera a scacchi, chiudendo a 606 millesimi dal leader Antonelli nel ranking finale. Per la giornata finale dei test precampionato (venerdì 20 febbraio), la SF-26 passa a Charles Leclerc, mentre il sette volte iridato la rivedrà tra due settimane esatte nel garage rosso dell'Albert Park di Melbourne.

Il già citato Norris è quinto con la McLaren MCL40 powered by Mercedes e un distacco di 650 millesimi dalla vetta nel migliore dei suoi 72 giri. Molto incoraggiante il sesto tempo finale messo a segno da Franco Colapinto al capolinea di un'intera giornata (per 120 giri) di attività al volante della Alpine A526 spinta dalla PU Mercedes: un secondo e 15 millesimi. Settimo tempo per Nico Hulkenberg con Audi davanti alla Mercedes di George Russell (tempo ovviamente fissato in mattinata da pilota inglese). Esteban Ocon con la Haas-Ferrari e Liam Lawson con la Racing Bulls-Honda sigillano la top ten.

Undicesimo tempo per Alexander Albon con la Williams-Mercedes, terzo ed ultimo pilota "centenario" (in termini di giri compiuti-117) dopo Verstappen e Colapinto. L'ultimo terzo della classifica dei tempi incolonna in quest'ordine Gabriel Bortoleto (Audi), Oliver Bearman con la Haas-Ferrari, Sergio Perez con la fin qui impalpabile (ma ben poco promettente Cadillac), un sempre più cupo Fernando Alonso (Aston Martin) e Valtteri Bottas che aveva portato in pista la Cadillac nella prima parte della giornata.

