La Formula 1 vuole 12 Sprint Race nel 2027

La Commissione propone di raddoppiare gli appuntamenti del venerdì, Briatore: "ne vorrei 24 l'anno"

di Tommaso Marcoli
19 Feb 2026 - 12:18
Sembra inarrestabile il percorso di una Formula 1 sempre più attenta allo spettacolo e alle esigenze dell'Entertainment televisivo. La F1 Commission ha avanzato l'ipotesi di raddoppiare il numero delle Sprint Race in una stagione, passando dalle attuali 6 a 12. Se approvata, la misura entrerebbe in vigore a partire dalla stagione 2027 e si tratterebbe di una modifica importante al modo d'intendere il fine settimana di gara.
Il doppio degli appuntamenti
La volontà - dunque - sarebbe quella di portare più spettacolo nel venerdì di Formula 1. La direzione sembra chiara: rendere lo sport motoristico per eccellenza un prodotto confezionato per essere esportabile e apprezzabile da un pubblico globale. L'apertura alle telecamere di Netflix (Drive to Survive) è stata l'occasione per amplificare il dietro le quinte di scuderie e piloti, trasformando momenti di profonda concentrazione in una sequenza d'immagini disponibili in streaming. Convincere il pubblico, attraverso lo show.
Tra molti entusiasmi
Liberty Media ha saputo imprimere una svolta alle ambizioni del Circus. In molti non condividono la direzione ma tanti altri - tra gli addetti ai lavori - non sembrano rammaricarsene. Sull'ipotesi di 12 Sprint Race in un anno si è espresso positivamente Flavio Briatore (Team Principal Alpine): "Sull’aumentare le Sprint io sono d’accordissimo, l’ho detto anche a Stefano Domenicali. Favorevole a 12 Sprint? Io ne vorrei 24, altrimenti che si tolga il venerdì", ha dichiarato. Anche Vasseur approva: "Onestamente, mi piace il format del weekend in cui ogni giorno c’è una sessione importante e poi due gare". Insomma: the show must go on.

