Norris e Verstappen già ai ferri corti, allarme rosso per Hamilton

Il campione in carica della McLaren il più veloce a metà giornata, pochissimi giri per la Rossa

19 Feb 2026 - 12:21
21 foto

La seconda giornata di test precampionato di Sakhir si apre con il miglior tempo di Lando Norris e della McLaren alla pausa pranzo. Il campione in carica (69 giri al suo attivo) spinge la McLaren MCL40 fino al tempo di un minuto, 33 secondI e 453. Alle sue spalle c'è Max Verstappen che sale in macchina dopo aver fatto da spettatore per l'intera giornata di martedì. Alla guida della Red Bull RB22 l'olandese completa 52 passaggi sul traguardo e chiude la sessione mattutina a 131 millesimi da Norris.

