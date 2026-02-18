Leclerc e la Ferrari non si nascondono più: Norris e Antonelli all'inseguimento della Rossa

È già sfida mondiale tra Ferrari, McLaren e Mercedes (in stretto ordine di classifica dei tempi) al via del primo giorno di prove in Bahrain. Il secondo round di test precampionato di Sakhir si apre infatti con il miglior tempo di Charles Leclerc davanti a Lando Norris e ad Andrea Kimi Antonelli nella sessione mattutina, andata in scena tra le otto e mezzogiorno, ora locale. Al volante della SF-26 di Maranello il monegasco ha chiuso in un minuto, 33 secondi e 739 millesimi il suo time attack, staccando di 313 millesimi il campione del mondo in carica della McLaren e di 419 il pilota italiano della Mercedes. Molto distante dai primi tre il resto del gruppo. Viaggia finora "sotto copertura" la Red Bull. Isack Hadjar non si è spinto oltre la sesta performance della mattina, con un ben poco indicativo ritardo di due secondi e 449 millesimi da Leclerc.