Serie B, i risultati: la Sampdoria pareggia a Catanzaro, vince il Sudtirol

CATANZARO-SAMPDORIA 0-0

Il Catanzaro affronta la Sampdoria al Ceravolo, impianto in cui il primo tempo regala davvero pochissime emozioni e si chiude a reti bianche. Cissè prova allora ad accendere i padroni di casa in avvio di ripresa, ma la sua conclusione trova soltanto la parte alta della traversa. Al 73’ è invece Pigliacelli a negare il vantaggio ai blucerchiati, sul tentativo di Abildgaard. Regge allora lo 0-0, risultato che diventa poi definitivo al triplice fischio. Il Catanzaro torna così a fare punti, dopo le due ultime sconfitte in campionato, e sale a 32 punti: la squadra di Aquilani si conferma all’ottavo posto, in zona playoff. Terzultima diventa invece la Sampdoria, ora a quota 19 punti.



L’ALTRA PARTITA

È il Sudtirol a imporsi 3-0 sul Padova nell’altra partita in programma in questa domenica. L’Alto passa al Druso grazie alle reti di Merkaj (28’), Pecorino (38’) e Casiraghi (rig. 94’). Continua così la risalita in classifica dei bolzanini, al terzo successo di fila: ora la squadra di Castori è undicesima, con 25 punti. Al dodicesimo posto scivolano invece i biancoscudati, anche loro a quota 25 punti: per il Papu Gomez e compagni si tratta del secondo ko consecutivo.