SERIE B

Serie B: il Monza crolla a Spezia, il Venezia vince e prova la fuga

I lagunari piegano la Reggiana 2-0 e volano a +3 sui brianzoli, rimontati da 0-2 a 4-2

07 Mar 2026 - 19:29
videovideo

Grande sorpresa nella 29a giornata di Serie B: il Monza viene rimontato in casa dello Spezia da 0-2 a 4-2 e si stacca dalla vetta della classifica. Petagna e Cutrone illudono i brianzoli, ribaltati da Artistico (doppietta), Bandinelli e Aurelio dopo l’espulsione di Carboni. Ne approfitta il Venezia, che regola 2-0 la Reggiana ed è primo in solitaria a +3. L’Avellino supera il Padova 1-0 nel finale, stesso per l’Entella in casa del Sudtirol.

SPEZIA-MONZA 4-2

Colpo di scena al Picco, lo Spezia ribalta il Monza da 0-2 a 4-2. I brianzoli partono subito molto forte, stappando la partita al 9’ con Petagna, su assist di Cutrone. Il duo ex Milan si ripete al 16’, ma a ruoli invertiti: 2-0 e match che sembra indirizzato sui binari biancorossi. Quattro minuti più tardi Artistico accorcia su assist di Aurelio, poi al 32’ l’episodio che cambia completamente la sfida: secondo cartellino giallo per Carboni e ospiti in dieci per la restante ora di gioco. Due minuti più tardi Aurelio pareggia subito i conti, poi nella ripresa la rimonta è completata: al 57’ l’ex Bandinelli firma il 3-2, poi al 93’ Artistico chiude i conti con la sua personale doppietta. Il Monza con questo ko resta fermo a 60 punti, lo Spezia intravede la zona salvezza toccando quota 29, in sedicesima posizione.

VENEZIA-REGGIANA 2-0

Tutto facile invece per il Venezia, che piega 2-0 la Reggiana e vola a 63 punti in vetta alla classifica. I lagunari non devono attendere troppo per il vantaggio: al quarto d’ora Haps sfrutta l’assist di Doumbia e porta avanti i i padroni di casa. Gli emiliani reagiscono, ma i tentativi di pareggio sono troppo timidi. All’intervallo gli uomini di Stroppa sono avanti di un gol, ma al 71’ trovano la rete che mette in cassaforte il match: Yeboah conclude da ottima posizione, Micai respinge e Doumbia in tap-in chiude i conti coronando la sua grande partita con il gol del definitivo 2-0. Venezia in vetta solitaria a quota 63 punti, Reggiana in piena zona play-out (29 punti).

LE ALTRE PARTITE

Colpo salvezza anche per l’Entella, che si impone per 1-0 in trasferta a Bolzano contro il Sudtirol. Ai liguri è sufficiente la rete di Marconi al 73’ per salire a 31 punti in classifica, appena sopra la zona play-out. Stesso risultato anche per l’Avellino sul Padova, con i campani che salgono a 33 punti (a -1 proprio dai veneti). I biancoverdi strappano i tre punti grazie al gol di Russo in pieno recupero (92’).

serie b
monza
venezia
avellino

