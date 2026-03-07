Serie B: il Monza crolla a Spezia, il Venezia vince e prova la fuga

Tutto facile invece per il Venezia, che piega 2-0 la Reggiana e vola a 63 punti in vetta alla classifica. I lagunari non devono attendere troppo per il vantaggio: al quarto d’ora Haps sfrutta l’assist di Doumbia e porta avanti i i padroni di casa. Gli emiliani reagiscono, ma i tentativi di pareggio sono troppo timidi. All’intervallo gli uomini di Stroppa sono avanti di un gol, ma al 71’ trovano la rete che mette in cassaforte il match: Yeboah conclude da ottima posizione, Micai respinge e Doumbia in tap-in chiude i conti coronando la sua grande partita con il gol del definitivo 2-0. Venezia in vetta solitaria a quota 63 punti, Reggiana in piena zona play-out (29 punti).