Torino-Parma, Cremaschi esce, rientra e poi dà forfait in lacrime

13 Mar 2026 - 21:32
© Da video

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La partita di Benjamin Cremaschi contro il Torino è durata appena 11 minuti. L'esterno statunitense del Parma è stato costretto al forfait per quello che sembra un problema al ginocchio sinistro dopo un colpo subito, è stato medicato sul campo e poi accompagnato dallo staff in panchina, dove gli è stata fasciata la gamba. 

Cremaschi si era già fermato nei minuti precedenti, ma aveva provato a resistere per aiutare i compagni, in quel momento sotto 1-0 contro il Torino. Cuesta aveva fatto subito scaldare Britschgi, che poi è entrato quando il classe 2005 ex Inter Miami si è accasciato a terra.

Al momento della sostituzione, Cremaschi era in lacrime per questo stop che ferma la sua integrazione nel gruppo gialloblù. Nella sfida precedente contro la Fiorentina era stato titolare per la prima volta, 8 presenze complessive da inizio stagione. 

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