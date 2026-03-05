Caso Rocchi, la Carrarese precisa: "Contestazione civile, nessuna violenza"
La Carrarese interviene sulla contestazione a Gianluca Rocchi: "Nessun episodio di violenza, deflusso ordinato dallo stadio"
"La contestazione da parte del pubblico locale è avvenuta senza alcun minimo episodio di violenza o aggressione come invece da più fonti paventato". È quanto precisa in una nota la Carrarese tornando sulla contestazione ai danni del designatore arbitrale Gianluca Rocchi avvenuta ieri sera sugli spalti in occasione del match di Serie B tra Carrarese e Catanzaro.
"Al termine della partita, pur nel contesto del malcontento dei tifosi, si è registrato un ordinato deflusso in sicurezza verso l'esterno dell'impianto sportivo anche grazie ai tempestivi presidi di sicurezza presenti - precisa la società toscana - A ogni modo, la dirigenza di Carrarese Calcio 1908 ha immediatamente espresso personalmente - e qui intende ribadire pubblicamente - la propria vicinanza e stima al designatore arbitrale Rocchi, cogliendo l'occasione per ribadire la propria totale contrarietà a ogni fenomeno che superi i limiti della educata discussione e della civica tolleranza".