Caso Rocchi, la Carrarese precisa: "Contestazione civile, nessuna violenza"

"Al termine della partita, pur nel contesto del malcontento dei tifosi, si è registrato un ordinato deflusso in sicurezza verso l'esterno dell'impianto sportivo anche grazie ai tempestivi presidi di sicurezza presenti - precisa la società toscana - A ogni modo, la dirigenza di Carrarese Calcio 1908 ha immediatamente espresso personalmente - e qui intende ribadire pubblicamente - la propria vicinanza e stima al designatore arbitrale Rocchi, cogliendo l'occasione per ribadire la propria totale contrarietà a ogni fenomeno che superi i limiti della educata discussione e della civica tolleranza".