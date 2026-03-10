serie b

Clamoroso Samp: spunta l'idea Roberto Mancini. Ecco come può tornare

Ribaltone Sampdoria: esonerati Gregucci e Foti, panchina a Lombardo. Ma il sogno è Roberto Mancini

10 Mar 2026 - 09:56
L'ennesimo ribaltone in casa Sampdoria riporta in auge Roberto Mancini, un nome che torna sempre a circolare dalle parti blucerchiate quando si tratta di cercare un nuovo allenatore. Dopo l'esonero di della coppia Gregucci-Foti, che nelle ultime quattro partite aveva racimolato solo un punto, al momento la panchina è stata affidata ad interim ad Attilo Lombardo, sin qui collaboratore tecnico, ma la società sta cercando un allenatore più esperto.

Mancini allena l'Al Sadd, con cui ha un contratto fino al 2027, ma il campionato qatariota è stato sospeso a causa della guerra in Medio Oriente. Di qui la clamorosa ipotesi: se la Fifa concedesse ai tesserati delle squadre del Qatar di sospendere temporaneamente i contratti per andare ad allenare (o giocare) altrove, si aprirebbe la pista Samp. L'ipotesi del Secolo XIX è affascinante quanto tortuosa, anche perché nel caso in cui si riprendesse a giocare in Qatar poi il Mancio dovrebbe tornare all'Al Sadd lasciando di nuovo la Samp senza allenatore.

E poi c'è la questione stipendio visto che l'ex ct azzurro ora ha un ingaggio da 5 milioni di euro anche se il quotidiano genovese assicura che, per amore dei blucerchiati, accetterebbe anche uno stipendio da 2 milioni.

Considerando la situazione in classifica, comunque uno scenario troppo rischioso per la Sampdoria che non a caso sta valutando anche altre soluzioni più percorribili, da Beppe Iachini a Guido Pagliuca.

sampdoria
mancini
allenatore
al sadd
fifa

