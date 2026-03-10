Clamoroso Samp: spunta l'idea Roberto Mancini. Ecco come può tornare

Mancini allena l'Al Sadd, con cui ha un contratto fino al 2027, ma il campionato qatariota è stato sospeso a causa della guerra in Medio Oriente. Di qui la clamorosa ipotesi: se la Fifa concedesse ai tesserati delle squadre del Qatar di sospendere temporaneamente i contratti per andare ad allenare (o giocare) altrove, si aprirebbe la pista Samp. L'ipotesi del Secolo XIX è affascinante quanto tortuosa, anche perché nel caso in cui si riprendesse a giocare in Qatar poi il Mancio dovrebbe tornare all'Al Sadd lasciando di nuovo la Samp senza allenatore.