intervista esclusiva

Fofana: "Crediamo nello scudetto, siamo il Milan"

L'intervista al centrocampista francese: da porta-pizze ad assistman: "Canto tanto, sto allenando il piede debole, avevo pensato di smettere quando..."

di Claudio Raimondi
13 Mar 2026 - 11:55
03:13 
videovideo

Youssouf Fofana svela il segreto dell'assist, 13 da quando è al Milan, a Estupinan nel derby: "Da due o tre anni sto allenandomi col piede sinistro, e sto migliorando. Cerco sempre di fare il passaggio che porta al gol, cercherò di arrivare a 20 entro fine stagione anche se Leao non è molto contento perché gli tolgo il lavoro (ride, ndr)" dice nell'intervista esclusiva rilasciata a Sportmediaset. 

"Ho iniziato a giocare in strada. Dieci anni fa giocavo ancora a bassi livelli, in famiglia mancavano soldi quindi ho cominciato a lavorare come fattorino delle pizze. Se allora mi avessero detto 'diventerai un titolare del Milan che si gioca lo scudetto' ci avresti creduto? No perché non credevo più in un futuro da professionista nel calcio, pensavo solo a giocare coi miei amici. Ho anche pensavo di ritirarmi verso i 18 anni" spiega Fofana.

Poi è cambiato tutto: "Ho fatto un test con lo Strasburgo, ho firmato il contratto e mi sono detto che non dovevo più fermarmi".

Ci sono ancora possibilità scudetto? "Siamo il Milan, non devo lanciare messaggi: non deve essere Fofana a lanciare messaggi, siamo il Milan e questo basta per crederci".

