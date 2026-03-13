Fofana: "Crediamo nello scudetto, siamo il Milan"

Youssouf Fofana svela il segreto dell'assist, 13 da quando è al Milan, a Estupinan nel derby: "Da due o tre anni sto allenandomi col piede sinistro, e sto migliorando. Cerco sempre di fare il passaggio che porta al gol, cercherò di arrivare a 20 entro fine stagione anche se Leao non è molto contento perché gli tolgo il lavoro (ride, ndr)" dice nell'intervista esclusiva rilasciata a Sportmediaset.