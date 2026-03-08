Serie B: il Frosinone piega la Sampdoria, il Palermo vince a Carrara

FROSINONE-SAMPDORIA 3-0

Il Frosinone accoglie la Sampdoria allo Stirpe, dove i padroni di casa indirizzano la gara già nel primo tempo. Fiori sblocca infatti il risultato a favore dei ciociari al 25’, su assist di Oyono, e permette alla formazione di Alvini di presentarsi in vantaggio all’intervallo. Al rientro sul terreno di gioco, è invece Raimondo a timbrare il raddoppio al 49’, mentre Corrado chiude ogni discorso al 64’. Il 3-0 finale permette così al Frosinone di toccare quota 58 punti e di portarsi a -2 dal secondo posto del Monza. Inchiodata a 30 punti rimane invece la Sampdoria, ai margini della zona play-out.



CARRARESE-PALERMO 0-1

Il Palermo fa visita alla Carrarese allo Stadio dei Marmi, impianto in cui sono i rosanero a rompere l’equilibrio al 19’ con Pohjanpalo: innescato da Le Douaron, il finlandese buca Bleve e firma l’1-0 ospite. I padroni di casa provano allora a rispondere sia con Finotto che con Torregrossa, ma entrambi si devono arrendere alla respinta del palo negli ultimi dieci minuti del primo tempo. I ragazzi allenati da Pippo Inzaghi riescono quindi a difendere il vantaggio anche nella ripresa, esultando al triplice fischio. La vittoria porta infatti i siciliani a 57 punti, ovvero a -3 da quel secondo posto che varrebbe la promozione diretta in Serie A. Ferma a 32 resta la Carrarese.



LE ALTRE PARTITE

Ritrova la vittoria il Catanzaro, grazie al 3-2 casalingo contro l’Empoli. Pittarello (56’ e 63’) e Cassandro (73’) ribaltano le reti iniziali di Elia (1’) e Nasti (15’), permettendo ai calabri di portarsi così a 49 punti in classifica, in piena zona playoffs, mentre a 31 punti restano i toscani. A festeggiare un successo è pure il Mantova, capace di imporsi 2-0 contro una Juve Stabia in dieci dal 26’ per l’espulsione di Pierobon: decidono i gol di Bragantini (21’) e Mancuso (45’+3’). I Virgiliani salgono dunque a 30 punti ed escono dalla zona retrocessione, tenendo invece le Vespe a 40 punti.