Sassuolo, disavventura Pinamonti: ladri svaligiano la casa durante la partita, coi figli presenti

A raccontare l'accaduto è stata Dasha Lapushka, compagna di Pinamonti, sui social: "Mentro ero fuori a vedere la partita del mio fidanzato, sono entrati i ladri in casa. C'erano baby sitter e i miei due bambini, ma grazie a Dio i piccoli erano al piano inferiore e stanno bene, è l'unica cosa che conta. Le cose materiali si ricomprano, ma la serenità no. [...] In Italia negli ultimi anni c'è qualcosa che non funziona: troppi furti, troppa violenza, troppi femminicidi. Con punizioni più adeguate, forse, molti ci penserebbero due volte prima di agire".