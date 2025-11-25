Logo SportMediaset

LO SPAVENTO

Sassuolo, disavventura Pinamonti: ladri svaligiano la casa durante la partita, coi figli presenti

A renderlo noto la compagna del giocatore: "In Italia qualcosa non funziona, servono punizioni più adeguate"

25 Nov 2025 - 16:26

Brutta disavventura per l'attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti e la sua famiglia mentre il giocatore si trovava in campo per la sfida di Serie A contro il Pisa. Durante il match, infatti, dei malviventi si sono introdotti nella casa del calciatore uscendone con un corposo bottino.

Ancora più grave, però, è che con Pinamonti in campo e la compagna allo stadio, in casa erano presenti i due figli della coppia insieme alla baby sitter che, spavento a parte, non hanno riportato problemi.

A raccontare l'accaduto è stata Dasha Lapushka, compagna di Pinamonti, sui social: "Mentro ero fuori a vedere la partita del mio fidanzato, sono entrati i ladri in casa. C'erano baby sitter e i miei due bambini, ma grazie a Dio i piccoli erano al piano inferiore e stanno bene, è l'unica cosa che conta. Le cose materiali si ricomprano, ma la serenità no. [...] In Italia negli ultimi anni c'è qualcosa che non funziona: troppi furti, troppa violenza, troppi femminicidi. Con punizioni più adeguate, forse, molti ci penserebbero due volte prima di agire".

