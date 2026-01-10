Logo SportMediaset

Calcio

FA Cup: parte bene il Chelsea di Rosenior, l'Aston Villa elimina il Tottenham

10 Gen 2026 - 23:25

Parte con una vittoria l'esperienza di Liam Rosenior, ex allenatore dello Strasburgo, sulla panchina del Chelsea, guidando la squadra alla vittoria per 5-1 in casa del Charlton Athletic (seconda divisione) nel terzo turno di FA Cup, rivelatosi invece fatale al Tottenham, eliminato dall'Aston Villa (2-1). Il 41enne tecnico ha tenuto a riposo la maggior parte degli abituali titolari (Palmer, James, Gusto), ma questo non ha impedito ai Blues di assicurarsi una comoda vittoria al Valley, lo stadio nel quartiere di Greenwich, sud-est di Londra. Il Chelsea ha assediato la neopromossa squadra di Championship, e questo dominio ha dato i suoi frutti prima dell'intervallo con una bella girata al volo di Jorrel Hato (45'+5), il terzino sinistro diciannovenne che ha sostituito lo squalificato Marc Cucurella. Un colpo di testa di un altro difensore, Tosín Adarabioyo (50') e un tiro dell'attaccante Marc Guiu (62') hanno ampliato il vantaggio. L'ala Pedro Neto (90'+1) e poi Enzo Fernández (90'+4) su rigore hanno completato la cinquina. L'avversario sarà molto più ostico mercoledì, quando ospiterà l'Arsenal nell'andata della semifinale di Coppa di Lega.

In precedenza, l'Aston Villa si era qualificato per il quarto turno con una vittoria per 2-1 sul Tottenham, che la partita l'ha persa nel primo tempo, punito dalle reti di Emiliano Buendia (22', 1-0) e Morgan Rogers (45'+3'). Randal Kolo Muani, subentrato all'infortunato Richarlison, ha innescato la rimonta dopo l'intervallo con l'assist per Wilson Odobert, che ha dimezzato lo svantaggio al 54'.

00:49
Balotelli, addio Italia

Balotelli, addio Italia

01:15
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

00:35
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO ROMA PER SITO 10/1 SRV

Il mercato della Roma: Raspadori sempre più vicino

00:33
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO INTER E NAPOLI PER SITO 10/1 SRV

Il mercato di Inter e Napoli: tutte le trattative

00:27
DICH ALLEGRI SU SOLIT SOSPETTI PRE FIORENTINA PER SITO 10/1 DICH

Allegri, che risate con Carlo Pellegatti: “Scudetto? Non esistiamo…”

01:26
DICH ALLEGRI SU VAR PRE FIORENTINA PER SITO 10/1 DICH

Allegri e il Var: “Il problema è sempre la soggettività”

01:08
DICH ALLEGRI SU FORMAZIONE PRE FIORENTINA PER SITO 10/1 DICH

Allegri: “Fiorentina pericolosa. Nkunku c’è, per Modric la vedo dura”

02:05
DICH CHIVU SU ARBITRI PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu sposta le polemiche: “Arbitri? Noi non vogliamo parlarne”

02:05
DICH CHIVU SU LUIS HENRIQUE PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu: “Luis Henrique importante per noi. Su di lui ho sbagliato anch’io…”

00:49
DICH CHIVU SU INGIUSTIZIE PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu: "L'andata? In questi due mesi ci siamo allenati anche all'ingiustizia"

01:12
DICH CHIVU SU CONTE PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu: "Stimo tanto Conte come allenatore, non è una sfida tra noi"

01:28
DICH CUESTA PRE LECCE 10/1 DICH

Cuesta: "Partita sporca e fondamentale, vogliamo la vittoria"

00:56
DICH CHIVU SU PARTITA CHE CAMBIA LA STAGIONE PRE NAPOLI 10/1 DICH

Chivu: "Inter-Napoli può cambiare la stagione e lo sappiamo"

05:40

Balotelli parte per Dubai e sorride: “Il più forte sono ancora io…”

02:03
La rubrica parate

La rubrica parate

00:49
Balotelli, addio Italia

Balotelli, addio Italia

DICH FULLKRUG PRES. MILAN DICH

Fullkrug: "Milan squadra unita e con qualità, momento ideale per arrivare qui"

DICH ALLEGRI POST GENOA DICH

Milan, Allegri: "E' mancato il gol"

Victor Osimhen

Spese pazze in Turchia, ma com'è possibile? I tre fattori per le big, che ora vogliono anche Lookman e Frattesi

Ansia per Sara Carbonero: ricoverata e operata d’urgenza, è in terapia intensiva

Musonda, il dramma dell'ex Chelsea: "Mi restano pochi giorni"

Balotelli parte per Dubai e sorride: “Il più forte sono ancora io…”

Calcio ora per ora
23:33
Atalanta, Palladino: "Volevo una prestazione di carattere e personalità"
23:31
Torino, Baroni: "Meglio nel secondo tempo, avremmo meritato il gol. Zapata..."
23:25
FA Cup: parte bene il Chelsea di Rosenior, l'Aston Villa elimina il Tottenham
23:16
Atalanta, Djimsiti va ko: problema all'osso iliaco e all'addome. Nessuna frattura
23:01
Lega Serie A : "Da Cloudfare minacce e falsità, basta proteggere i criminali"