Torino, Baroni: "Meglio nel secondo tempo, avremmo meritato il gol. Zapata..."

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha parlato dopo la sconfitta per 2-0 in casa dell'Atalanta: "La squadra dopo il gol è entrata molto bene in campo ed è stata aggressiva. Ci siamo alzati molto come baricentro, il gol sarebbe stato meritato. Peccato, però rimane la ripresa e quello che abbiamo fatto". Sul cambio di Zapata, che è sembrato molto contrariato: "Sono cose normali, i giocatori si arrabbiano quando escono. Volevo invertire questo trend e la squadra si è alzata, non voglio responsabilizzare chi era in campo fino a quel momento sia chiaro". Poi aggiunge: "Abbiamo subito 2/3 dei gol in cinque partite, sicuramente dobbiamo essere più continui e creare un’identità. Chiaro che siamo partiti con un nuovo progetto, io sono molto fiducioso, so che ci sono alcune cose che non vanno ma altre sì, miglioreremo sicuramente". E sul primo gol, analizza: "Stiamo lavorando su questa situazione, c’è un po’ di passività. La palla va toccata con più convinzione, ci stiamo lavorando ma è una cosa anche mentale. Devi avere la convinzione di prenderla tu la palla. La squadra ha perso un po’ le distanze".