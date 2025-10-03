Serie A, Verona-Sassuolo 0-1: al Bentegodi decide Pinamonti

© Getty Images
Al 71', l'attaccante neroverde sbaglia il rigore ma segna sulla ribattuta: terza vittoria per Grosso
La sesta giornata di Serie A si apre con la vittoria al Bentegodi del Sassuolo, che batte 1-0 il Verona. La sfida si decide a metà ripresa, quando Serdar atterra Fadera (inserito nel secondo tempo da Grosso) e Fourneau concede il calcio di rigore: Pinamonti sbaglia, ma segna sulla ribattuta (71') regalando il terzo successo in campionato ai neroverdi, che salgono così a 9 punti agganciando momentaneamente Inter, Atalanta e Cremonese.
LA PARTITA
Il Sassuolo centra la seconda vittoria di fila e in attesa di Inter-Cremonese aggancia i nerazzurri, i grigiorossi e l'Atalanta. Al Bentegodi basta un episodio nella ripresa, anche se le emozioni arrivano pure nel primo tempo. I neroverdi mettono i difficoltà i gialloblù, con Nelsson e Frese subito decisivi con i loro interventi decisivi su un Pinamonti ispirato in avvio. Poi, il rigore per il Verona, prima dato per fallo di mano di Frese, poi tolto dall'on-field review, anche se pure Volpato la tocca rischiando grossissimo. All'intervallo, in ogni caso, è 0-0.
Nella ripresa, si ripete lo scenario del primo tempo, ma a parti invertite: Nelsson ferma Thorstvedt, uno dei cambi del tecnico ospite, ma anche in questo caso il Var salva Fourneau, dato che l'intervento avviene fuori area. Poco dopo, però, la chiamata è giusta e decisiva: Serdar atterra Fadera, altro ingresso in campo voluto da Grosso, e stavolta si va inevitabilmente dagli undici metri. Pinamonti calcia forte e centrale, Montipò respinge ma la palla torna all'attaccante neroverde, che insacca. A questo punto, è Zanetti a cambiare: ecco Mosquera e Bradaric, ma la palla gol ce l'ha il Sassuolo con un altro subentrato. Cheddira (ammonito dalla panchina per proteste) fa l'altruista e cerca un passaggio per Fadera, ma la difesa gialloblù salva tutto. È, in ogni caso, l'ultima giocata del match: terza gioia per Grosso che sale a 9 punti, lasciando a 3 un Verona ancora senza successi e fischiato al termine della partita. L'Hellas dovrà riflettere tanto durante la sosta: Zanetti non è così saldo sulla panchina degli scaligeri.
LE PAGELLE
Montipò 7 - Fa quel che può parando il rigore: difficile intercettarne uno, non ha colpe se lo respinge centralmente.
Serdar 5 - Sbaglia già nel primo tempo, rovina tutto col fallo da rigore.
Fadera 6,5 - Il suo ingresso in campo è decisivo: si procura il rigore. Un fattore in questo avvio per i neroverdi.
Pinamonti 7 - Sbaglia il rigore ma sulla ribattuta segna: i tre punti portano comunque la sua firma.
Grosso 7 - Sta diventando uno specialista dei cambi: Fadera cambia la partita così come l'aveva chiusa Iannoni con l'Udinese.
IL TABELLINO
VERONA-SASSUOLO 0-1
Verona (3-5-2): Montipò 7; Núñez 5,5, Nelsson 6, Frese 6; Belghali 5,5, Serdar 5 (31' st Niasse), Gagliardini 6 (21' st Akpa Akpro), Bernede 5,5 (32' st Sarr), Bradaric 6 (41' st Kastanos sv); Giovane 6 (40' st Mosquera sv), Orban 5,5.
A disp.: Perilli, Castagnini, Valentini, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Cham, Santiago, Ajayi. All.: Zanetti 5
Sassuolo (4-3-3): Muric 6,5; Walukiewicz 6, Idzes 6, Muharemovic 6,5, Doig 6; Vranckx 5,5 (15' st Thorstvedt 6), Matic 5,5, Koné 6 (37' st Iannoni sv), Volpato 5,5 (14' st Pierini 6); Pinamonti 7 (42' st Cheddira sv), Laurienté 6 (15' st Fadera 6,5).
A disp.: Satalino, Turati, Candé, Romagna, Coulibaly, Odenthal, Boloca, Lipani, Skjellerup, Moro. All.: Grosso 7
Arbitro: Fourneau
Marcatore: 26' st Pinamonti (S)
Ammoniti: Grosso (S), Serdar (V), Cheddira (S), Pierini (S), Muric (S), Belghali (V)
Note: al 26' st Pinamonti (S) sbaglia un calcio di rigore
LE STATISTICHE
- L’Hellas Verona (3N, 3P in questo campionato) non ha vinto le prime sei gare disputate in un singolo torneo di Serie A per la quinta volta nella storia, dopo il 1978/79; 1989/90; 2015/16 e 2017/18.
- Il Sassuolo ha vinto due partite consecutive in Serie A per la prima volta da settembre 2023 (con Alessio Dionisi come allenatore).
- Solo contro la Roma (cinque), Andrea Pinamonti ha partecipato a più gol che contro l'Hellas Verona (quattro, due reti e due assist) in Serie A.
- Solo Lukasz Skorupski (sette) ha parato più rigori di Lorenzo Montipò dal 2020/21 (sua prima stagione in Serie A) nella massima serie (sei).
- Il Sassuolo ha mantenuto la porta inviolata in trasferta in Serie A per la prima volta dal 25 febbraio 2023 (1-0 contro il Lecce).
- L’Hellas Verona è la squadra dei cinque maggiori campionati europei che in più partite non ha trovato la rete nel 2025 (15).
- Tra le squadre attualmente in Serie A, solo il Lecce (13) ha perso più partite dell’Hellas Verona nella massima serie nel 2025 (12 come Cagliari e Udinese).
- L’Hellas Verona, insieme all’Inter, è una delle due squadre contro cui il Sassuolo ha vinto più partite in Serie A (10).
- Dopo 15 trasferte, il Sassuolo ha vinto una gara fuori casa in Serie A per la prima volta da novembre 2023 (4-3 contro l’Empoli), e per la prima volta con annesso clean sheet da febbraio 2023 (1-0 contro il Lecce).
