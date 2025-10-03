Serie A, Verona-Sassuolo 0-1: al Bentegodi decide Pinamonti

LE STATISTICHE

- L’Hellas Verona (3N, 3P in questo campionato) non ha vinto le prime sei gare disputate in un singolo torneo di Serie A per la quinta volta nella storia, dopo il 1978/79; 1989/90; 2015/16 e 2017/18.

- Il Sassuolo ha vinto due partite consecutive in Serie A per la prima volta da settembre 2023 (con Alessio Dionisi come allenatore).

- Solo contro la Roma (cinque), Andrea Pinamonti ha partecipato a più gol che contro l'Hellas Verona (quattro, due reti e due assist) in Serie A.

- Solo Lukasz Skorupski (sette) ha parato più rigori di Lorenzo Montipò dal 2020/21 (sua prima stagione in Serie A) nella massima serie (sei).

- Il Sassuolo ha mantenuto la porta inviolata in trasferta in Serie A per la prima volta dal 25 febbraio 2023 (1-0 contro il Lecce).

- L’Hellas Verona è la squadra dei cinque maggiori campionati europei che in più partite non ha trovato la rete nel 2025 (15).

- Tra le squadre attualmente in Serie A, solo il Lecce (13) ha perso più partite dell’Hellas Verona nella massima serie nel 2025 (12 come Cagliari e Udinese).

- L’Hellas Verona, insieme all’Inter, è una delle due squadre contro cui il Sassuolo ha vinto più partite in Serie A (10).

- Dopo 15 trasferte, il Sassuolo ha vinto una gara fuori casa in Serie A per la prima volta da novembre 2023 (4-3 contro l’Empoli), e per la prima volta con annesso clean sheet da febbraio 2023 (1-0 contro il Lecce).