Atalanta, Djimsiti va ko: problema all'osso iliaco e all'addome. Nessuna frattura

È di entità piuttosto seria l'infortunio in cui è incappato al 41' del primo tempo Berat Djimsiti. Il difensore dell'Atalanta ha dovuto lasciare il campo tre minuti più tardi, sostituito da Isak Hien, dopo un contrasto anca ad anca con l'ex compagno Duvan Zapata del Torino, che l'ha incrociato in seguito a un tiro alto da fuori area.Il difensore nazionale albanese ha riportato un forte trauma contusivo all'osso iliaco sinistro con impegno del muscolo obliquo dell'addome. Djimsiti è stato portato subito in ospedale per effettuare gli esami strumentali che hanno escluso la presenza di fratture. Tempi di recupero da definire.