Caso Coulibaly, il Sassuolo risponde al ct del Mali con polemica: "Se non ha giocato è per scelta tecnica

Una dura presa di posizione dopo le parole di Saintfiet che era stato polemico col club: "Il caso di Woyo, se non ha giocato molto ultimamente, è perché voleva venire in Coppa d'Africa a tutti i costi. Dal momento in cui ha detto al suo club che voleva disperatamente unirsi alla selezione, il club ha deciso di non farlo giocare. È tutta mancanza di rispetto per il calcio in Africa. La conseguenza è che giocatori come Hamari e Sikou si infortunano e altri, come Lassine Sinayoko e Kamory, vengono selezionati senza essere al 100% della loro forma".