Balotelli parte per Dubai e sorride: “Il più forte sono ancora io…”

SuperMario pronto a iniziare la sua nuova avventura all'Al-Ittifaq
Mario Balotelli torna in campo: l’attaccante è pronto a iniziare la sua avventura con la maglia dell’Al Ittifaq, squadra di seconda divisione degli Emirati Arabi Uniti. L’ex Inter, Manchester City e Milan ha firmato un contratto che lo legherà al club di Dubai per i prossimi due anni e mezzo. Alla partenza dall'aeroporto di Bergamo, SuperMario ha commentato così l'inizio di questa sua ennesima esperienza: "Bel progetto, fa caldo lì e qui invece fa freddo, quindi non vedo l’ora di arrivare là. Sono ancora più forte degli altri (ha poi aggiunto sorridendo, ndr).
Tanti i temi toccati da Balotelli: “Qualche chiamata dall’Italia è arrivata, abbiamo provato a trattare ma non mi andava bene. Penso che il calcio sia cambiato, ci sono altri giocatori ed è giusto dare spazio a loro, io ho 35 anni. Nazionale? A Gattuso auguro il meglio, ha preso una situazione difficile ma lui é uno grintoso che arriva fino alla fine nelle cose che fa. Genoa? Hanno deciso di prendere un allenatore con cui non c’era un gran rapporto. Se non avessero fatto questa scelta sarei ancora lì".
Da Dubai, continuerà ovviamente a seguire il campionato italiano e la lotta scudetto che vede insieme al Napoli impegnate anche le sue ex, Inter e Milan: "Nel mio cuore il problema è che non posso fare una scelta. Neanche col Napoli, sennò mia figlia mi ammazza. L’Inter ha qualcosa in più ma il Milan non è da sottovalutare. Se vince una delle due sono contento ugualmente. Chivu è un ragazzo fantastico, un onore aver giocato con lui. Sta dimostrando di essere un grande allenatore oltre a essere stato un grande giocatore“. Poi la precisazione: "Quando dico che sono il più forte sto scherzando, ma se recupero il 100% della mia forza sono ancora a un livello alto. Difficile trovare oggi in Italia giocatori che a 20 anni sono come ero io. Do tanta responsabilità a Pio, potrebbe fare bene". Se guardandomi indietro cambierei qualcosa? No". Balotelli ha concluso parlando di uno scenario per il futuro: “Io allenatore? Invecchiando ci sto pensando, però se mi capita uno col carattere come il mio… che faccio dopo?“.