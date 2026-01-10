Balotelli parte per Dubai e sorride: “Il più forte sono ancora io…”

Da Dubai, continuerà ovviamente a seguire il campionato italiano e la lotta scudetto che vede insieme al Napoli impegnate anche le sue ex, Inter e Milan: "Nel mio cuore il problema è che non posso fare una scelta. Neanche col Napoli, sennò mia figlia mi ammazza. L’Inter ha qualcosa in più ma il Milan non è da sottovalutare. Se vince una delle due sono contento ugualmente. Chivu è un ragazzo fantastico, un onore aver giocato con lui. Sta dimostrando di essere un grande allenatore oltre a essere stato un grande giocatore“. Poi la precisazione: "Quando dico che sono il più forte sto scherzando, ma se recupero il 100% della mia forza sono ancora a un livello alto. Difficile trovare oggi in Italia giocatori che a 20 anni sono come ero io. Do tanta responsabilità a Pio, potrebbe fare bene". Se guardandomi indietro cambierei qualcosa? No". Balotelli ha concluso parlando di uno scenario per il futuro: “Io allenatore? Invecchiando ci sto pensando, però se mi capita uno col carattere come il mio… che faccio dopo?“.