Sassuolo, presentata la seconda maglia: equilibrio tra tradizione e modernità

Il nuovo Away Kit rappresenta un’evoluzione dello stile introdotto con l’Home Kit, sottolineando una scelta chiara e identitaria: voler vestire con sobrietà ed eleganza, dentro e fuori dal campo. La maglia Away riprende così il carattere vintage della divisa Home, reinterpretando con gusto contemporaneo linee e dettagli classici. A impreziosire il colletto, la scritta “Emozioni Neroverdi”: un segno distintivo che richiama l’anima del club e il legame profondo con la propria tifoseria. Un claim deciso, che coincide perfettamente nel racconto della campagna abbonamenti 2025/2026 e rafforza la continuità tra squadra, tifosi e territorio.