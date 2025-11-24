Una zampata di Thorstvedt al 95' riacciuffa il Pisa: un punto a testa per Grosso e Gilardino

Al penultimo respiro, il Sassuolo evita il ko e conquista un punto d'oro strappando il 2-2 al Pisa. Al Mapei Stadium c'è uno dei rigori provocati più veloci della storia del calcio: dopo soli 6 secondi, Candé interviene in ritardo su Touré e dopo l'on-field review l'arbitro Di Marco assegna la massima punizione ai toscani, in vantaggio grazie a Nzola (4'). Dopo soli due minuti, tuttavia, Matic pareggia con un clamoroso sinistro al volo che vale l'1-1. Ci si aspetta un match scoppiettante, invece poi i ritmi calano anche se le occasioni non mancano, come il colpo di testa fuori misura di Fadera. Prima della fine del primo tempo, vengono ammoniti Calabresi e Walukiewicz, sostituiti all'intervallo.



Nella ripresa, il jolly sembra trovarlo dalla panchina Gilardino. Al 57', infatti, al posto di Nzola entra Meister, che si rivela letale al minuto 81: riceve sulla destra, converge verso il centro e con una conclusione deviata da Muharemovic beffa Muric per il 2-1 del Pisa. Nel finale, Pinamonti sbaglia il gol del possibile pareggio, ma proprio al 95' Thorstvedt si fionda con una zampata sul cross di Volpato e fa 2-2. Punto preziosissimo per Grosso che sale a 17, mentre sfuma la seconda vittoria consecutiva per Gilardino che sale a quota 10 e domenica sfiderà l'Inter.



LE PAGELLE Muharemovic 5,5 - Non perfetto in marcatura e sporca il destro di Meister beffando Muric.



Thorstvedt 7 - Il suo gol al 95' salva i suoi e regala un punto importante a Grosso.



Touré 6,5 - Una delle sue migliori partite stagionali: si procura subito il rigore.



Meister 7 - Entra e illude Gilardino. Il suo gol non è decisivo, ma non toglie nulla alla sua prestazione.



IL TABELLINO

SASSUOLO-PISA 2-2 Sassuolo (4-3-3): Muric 6; Walukiewicz 5,5 (1' st Coulibaly 5,5), Idzes 6, Muharemovic 5,5, Candé 5 (27' st Doig 6); Thorstvedt 7, Matic 7 (42' st Volpato 6,5), Koné 6 (27' st Lipani 6); Berardi 5,5, Pinamonti 5,5, Fadera 5,5 (15' st Laurienté 6). A disp.: Satalino, Sacchi, Iannoni, Cheddira, Moro, Pierini. All.: Grosso 6

Pisa (3-5-2): Semper 6; Calabresi 5,5 (1' st Albiol 6,5), Caracciolo 5,5, Canestrelli 5,5; Touré 6,5, Piccinini 5,5, Aebischer 5,5 (37' st Vural sv), Léris 6, Angori 6 (27' st Hojholt 6); Nzola 7 (12' st Meister 7), Tramoni 5,5 (12' st Moreo 6). A disp.: Andrade, Scuffet, Coppola, Denoon, Bonfanti, Maucci, Buffon, Moreo, Lorran. All.: Gilardino 6,5

Arbitro: Di Marco

Marcatori: 4' rig. Nzola (P), 6' Matic (S), 36' st Meister (P), 50' st Thorstvedt (S)

Ammoniti: Calabresi (P), Walukiewicz (S), Gilardino (P), Thorstvedt (S)