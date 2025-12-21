Serie A, Sassuolo-Torino 0-1: un rigore di Vlasic fa felici i granata

© Getty Images
A Baroni basta un gol del croato per espugnare il Mapei Stadium: decisivo il fallo di Doig su Simeonedi Redazione
È il Torino a sorridere nella 16ª giornata di Serie A contro il Sassuolo. I granata si impongono 1-0 al Mapei Stadium, dove l’arbitro assegna e poi revoca al 24’ un calcio di rigore a favore dei piemontesi, ai quali viene poi fischiato un altro penalty nella ripresa: questa volta il Var conferma e Vlasic fa 1-0 dal dischetto al 66’. È il gol che decide l’incontro, visto che i neroverdi di Grosso non riescono a trovare il colpo per pareggiare.
LA PARTITA
Sassuolo e Torino si sfidano al Mapei Stadium, dove Cheddira commette un errore a dir poco clamoroso al 6’: il marocchino colpisce la traversa a porta vuota, sbaglio che viene reso meno amaro dal fuorigioco iniziale di Laurienté (l’eventuale gol sarebbe stato quindi annullato). Al 24’ l’arbitro Calzavara (al suo debutto in Serie A) assegna invece un calcio di rigore per un fallo di Doig su Adams, ma il Var lo richiama per analizzare un contatto precedente fuori area tra Tameze e Matic: il direttore di gara cambia quindi la sua decisione e assegna un fallo a favore del Sassuolo. Il Torino è in crescita e alla mezz’ora spreca un’ottima chance per portarsi avanti con Zapata, mentre Lazaro sbaglia a porta vuota al 53’: anche in questo caso l’arbitro rende però meno pesante l’errore, fischiando un fallo di Adams a inizio azione. A sbloccare il match è allora Vlasic su calcio di rigore al 66’: Doig atterra Simeone in area e il croato fa 1-0 dal dischetto. Il Sassuolo prova quindi a rispondere al 74’, ma non ci riesce: Laurienté si inventa un grande assist dalla sinistra per la testa di Lipani, che non trova però lo specchio della porta. Muric para invece sia su Simeone che su Maripan e Ngonge, con il Torino che si deve così accontentare dell’1-0. I granata salgono a 20 punti, mentre il Sassuolo resta a 21.
LE PAGELLE
Doig 5 – Commette due falli da calcio di rigore, anche se alla fine ne viene assegnato soltanto uno. Irruento e impreciso.
Cheddira 5 – Anche se il gol gli sarebbe stato annullato per fuorigioco, il suo errore a porta vuota nel primo tempo resta incommentabile. Gestisce male tutti i palloni che gli vengono affidati. Giornata nera.
Vlasic 7 – Resta glaciale dal dischetto quando è chiamato a trasformare il rigore che vale l’1-0 per il Toro. Impeccabile nel momento più importante.
Simeone 6,5 – Entra nella ripresa e dà nuova energia al Torino. Prima si guadagna il calcio di rigore, poi costringe Muric a una bella parata. Tarantolato.
IL TABELLINO
SASSUOLO-TORINO 0-1
Sassuolo (4-3-3): Muric 7; Walukiewicz 5,5, Idzes 5,5, Muharemovic 6, Doig 5 (34’ st Cande sv); Vranckx 5,5 (18’ st Lipani 5,5), Matic 5,5, Koné 6; Volpato 6 (34’ st Fadera sv), Cheddira 5 (18’ st Moro 5,5), Laurienté 6 (34’ st Pierini sv). A disp.: Satalino, Turati, Zacchi, Odenthal, Iannoni. All.: Grosso
Torino (3–4-1-2): Paleari 6; Tameze 6,5 (42’ st Casadei sv), Maripan 7, Ismajli 6; Pedersen 6, Asllani 5,5 (42’ st Biraghi sv), Gineitis 5,5 (13’ st Ilic 5,5), Lazaro 6; Vlasic 7; Zapata 5,5 (13’ st Simeone 6,5), Adams 6 (40’ st Ngonge sv). A disp.: Popa, Israel, Ilkhan, Aboukhlal, Anjorin, Sazonov, Dembele, Nkounkou, Njie. All.: Baroni
Arbitro: Calzavara
Marcatori: 21’ st rig. Vlasic (T)
Ammoniti: Matic (S), Walukiewicz (S), Ilic (T), Idzes (S)
Note: rigore assegnato al Torino e poi revocato dopo revisione al Var al 24’
LE STATISTICHE
Dopo l’1-0 contro la Cremonese, il Torino ha ottenuto due successi consecutivi con annesso clean sheet in Serie A per la prima volta da marzo 2024: 2-0 contro l’Udinese e 1-0 contro il Monza in quel caso (con Ivan Juric in panchina).
Da inizio novembre nessun giocatore ha preso parte a più gol in Serie A di Nikola Vlasic: sei, al pari di Lautaro Martínez, frutto di quattro gol e due assist.
Dal suo 1° rigore trasformato in Serie A (5 ottobre 2024) Nikola Vlasic è uno dei due - insieme Riccardo Orsolini - ad averne realizzati di più nel nel periodo nel torneo: cinque, entrambi. In aggiunta, tra i giocatori che vantano il 100% di rigori trasformati nel periodo nella competizione, il giocatore del Torino è quello che ne ha calciati di più: 5/5.
Nikola Vlasic ha segnato un gol per tre partite consecutive di campionato solo per la seconda volta in carriera nei maggiori cinque campionati europei, la prima dal periodo tra agosto e settembre 2022 (tre, sempre con il Torino).
Il Torino ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro trasferte di Serie A, tanti clean sheet quanti quelli ottenuti nelle precedenti 15 gare esterne del torneo.
Il Torino ha vinto due delle ultime tre partite di Serie A contro il Sassuolo (1N), lo stesso numero di successi contro i neroverdi nel torneo rispetto alle precedenti sette sfide (3N, 2P).
Il Torino ha ottenuto due successi consecutivi solo per la seconda volta in questa Serie A, la prima dallo scorso ottobre (contro Napoli e Genoa in quel caso, entrambe in casa).
Il Torino torna a vincere una trasferta di Serie A per la prima volta dal 14 settembre scorso, 1-0 contro la Roma all’Olimpico con rete di Giovanni Simeone.
50ª presenza in Serie A per Nemanja Matic: 35 di queste sono arrivate con la maglia della Roma nel 2022/23, mentre le restanti 15 in questo campionato con il Sassuolo.
Il Sassuolo ha schierato al massimo un giocatore italiano nella formazione titolare (Cristian Volpato contro il Torino) per la prima volta nella sua storia in Serie A.