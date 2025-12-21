Serie A, Sassuolo-Torino 0-1: un rigore di Vlasic fa felici i granata

LE STATISTICHE

Dopo l’1-0 contro la Cremonese, il Torino ha ottenuto due successi consecutivi con annesso clean sheet in Serie A per la prima volta da marzo 2024: 2-0 contro l’Udinese e 1-0 contro il Monza in quel caso (con Ivan Juric in panchina).

Da inizio novembre nessun giocatore ha preso parte a più gol in Serie A di Nikola Vlasic: sei, al pari di Lautaro Martínez, frutto di quattro gol e due assist.

Dal suo 1° rigore trasformato in Serie A (5 ottobre 2024) Nikola Vlasic è uno dei due - insieme Riccardo Orsolini - ad averne realizzati di più nel nel periodo nel torneo: cinque, entrambi. In aggiunta, tra i giocatori che vantano il 100% di rigori trasformati nel periodo nella competizione, il giocatore del Torino è quello che ne ha calciati di più: 5/5.

Nikola Vlasic ha segnato un gol per tre partite consecutive di campionato solo per la seconda volta in carriera nei maggiori cinque campionati europei, la prima dal periodo tra agosto e settembre 2022 (tre, sempre con il Torino).

Il Torino ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime quattro trasferte di Serie A, tanti clean sheet quanti quelli ottenuti nelle precedenti 15 gare esterne del torneo.

Il Torino ha vinto due delle ultime tre partite di Serie A contro il Sassuolo (1N), lo stesso numero di successi contro i neroverdi nel torneo rispetto alle precedenti sette sfide (3N, 2P).

Il Torino ha ottenuto due successi consecutivi solo per la seconda volta in questa Serie A, la prima dallo scorso ottobre (contro Napoli e Genoa in quel caso, entrambe in casa).

Il Torino torna a vincere una trasferta di Serie A per la prima volta dal 14 settembre scorso, 1-0 contro la Roma all’Olimpico con rete di Giovanni Simeone.

50ª presenza in Serie A per Nemanja Matic: 35 di queste sono arrivate con la maglia della Roma nel 2022/23, mentre le restanti 15 in questo campionato con il Sassuolo.

Il Sassuolo ha schierato al massimo un giocatore italiano nella formazione titolare (Cristian Volpato contro il Torino) per la prima volta nella sua storia in Serie A.