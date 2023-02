Serie A, Sassuolo-Atalanta 1-0: Laurienté punisce anche Gasperini 

SASSUOLO-ATALANTA 1-0

Un destro in diagonale del francese ha regalato la seconda vittoria consecutiva ai neroverdi di Dionisi

Il Sassuolo ha battuto 1-0 l'Atalanta nella 21a giornata di Serie A. Al Mapei Stadium, in una partita condizionata dall'espulsione di Maehle al 30' per grave fallo di gioco, i neroverdi di Dionisi hanno dato continuità al successo contro il Milan raccogliendo la seconda vittoria consecutiva in campionato. Dopo le occasioni del primo tempo, la giocata decisiva ha portato la firma di Laurienté che al 55' accentrandosi dalla sinistra ha infilato l'angolino alle spalle di Musso. Per l'Atalanta, che ha chiuso in nove per il rosso a Muriel nel recupero, secondo ko consecutivo in pochi giorni quello in Coppa Italia.

LA PARTITA

C'è un Sassuolo tutto nuovo in Serie A e dopo aver sfiorato il fondo per otto giornate consecutive, nel giro di sei giorni i ragazzi di Dionisi si sono portati a casa lo scalpo di Milan e Atalanta. Al Mapei Stadium, in una gara tradizionalmente ostica per i neroverdi, il Sassuolo si è imposto 1-0 contro la Dea, legittimando nella ripresa una partita interpretata meglio fin dall'inizio e condizionata dall'espulsione di Maehle alla mezz'ora del primo tempo. Ci ha pensato Laurienté a trovare la conclusione da tre punti che scaccia definitivamente i fantasmi della zona retrocessione per il Sassuolo e al tempo stesso rallenta la rincorsa Champions di un'Atalanta apparsa poco brillante già prima di rimanere in inferiorità numerica.

Giocare in 10 contro 11 per un'ora abbondante di gioco non è un dettaglio, anche solo per i cambiamenti tattici non preventivati, ma la squadra di Gasperini anche prima del rosso a Maehle per un contrasto pericoloso su Berardi ha sofferto la vivacità del Sassuolo. Nei primi minuti prima Defrel e poi Henrique hanno impegnato Musso, poi ci hanno pensato Berardi due volte e Frattesi a sfiorare il vantaggio per un totale di cinque conclusioni pericolose in venti minuti. Poi l'episodio che ha cambiato il copione del match, la punizione velenosa di Berardi e l'intervallo da cui il Sassuolo è tornato in campo ancora più convinto.

La soluzione adottata da Dionisi ha portato spesso all'uno contro uno Laurienté su Hateboer sulla fascia sinistra. Un compromesso accettato dall'Atalanta un po' per convienenza, chiudendo gli spazi a Berardi e Frattesi dalla parte opposta, e un po' per forza di cose. Al terzo tentativo in pochi minuti però l'ex esterno del Lorient ha saputo trovare il destro vincente all'angolino approfittando anche di un mancato raddoppio di marcatura di Toloi "distratto" da Marchizza. L'1-0 ha rimodellato la gara che negli ultimi trenta minuti ha assunto connotati più equilibrati.

Gli ingressi di Boga (già dal 46') ma soprattutto di Zapata hanno dato veemenza e fisicità alla manovra offensiva dell'Atalanta che, con la forza, ha provato a prendersi metri e conclusioni nonostante l'inferiorità numerica. Il Sassuolo ha saputo accusare il colpo, ma dopo aver sprecato due buone opportunità con il nuovo acquisto Bajrami, ha rischiato di subire la rete dell'ex Boga dopo un uno-due veloce con Zapata. Pareggio che però non è arrivato, nemmeno con l'ingresso nel finale di Muriel che, al contrario, in pieno recupero ha raccolto un cartellino rosso per qualche parola di troppo verso l'arbitro.

--

LE PAGELLE

Laurienté 7 - La sfida con Hateboer è stata una costante della partita e alla fine l'attaccante l'ha spuntata a inizio ripresa: movimento a rientrare e diagonale vincente per il secondo gol consecutivo.

Rogerio 5 - La sua partita dura un tempo perché Dionisi lo lascia negli spogliatoi all'intervallo. I passaggi più pericolosi non sono i cross per i compagni, ma quelli all'indietro che costringono due volte Consigli a giocare da libero vecchio stampo.

Berardi 6,5 - Gioca da playmaker, partendo da destra ma facendosi trovare in ogni zona del campo per facilitare il palleggio o accelerare l'azione. Non si fa mancare un paio di conclusioni che sfiorano la gioia personale.

Hojlund 5,5 - Per il 20° compleanno sognava una serata diversa, invece si ritrova per buona parte della partita in solitudine contro tutta la difesa del Sassuolo. Il suo lo fa, provando a dare profondità o a difendere palloni all'occorrenza, ma non si rende pericoloso.

Maehle 4,5 - Indirizza la partita in maniera opposta al desiderio dell'Atalanta facendosi espellere dopo 30 minuti. A prescindere dalla decisione arbitrale dopo il richiamo del Var, l'intervento su Berardi è incauto e inutile.

Lookman 5 - Per una volta, serata no. Non trova la posizione e lo spazio per accendersi al fianco di Hojlund e dopo l'inferiorità numerica Gasperini lo lascia negli spogliatoi.

--

IL TABELLINO

SASSUOLO-ATALANTA 1-0

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6; Zortea 6, Erlic 6,5, Ruan 6, Rogerio 5 (1' st Marchizza 6); Frattesi 6,5, Obiang 6 (42' st Harroui sv), Henrique 6 (22' st Bajrami 6); Berardi 6,5, Defrel 6 (32' st Alvarez 6), Laurienté 7 (42' st Thorstvedt sv). A disp.: Pegolo, Russo, Ferrari, Ceide, Lopez, D'andrea. All.: Dionisi 6,5.

Atalanta (3-4-2-1): Musso 6; Toloi 5, Djimsiti 5,5, Scalvini 6; Hateboer 5 (21' st Pasalic 5,5), De Roon 5,5, Koopmeiners 6, Maehle 4,5; Ederson 5 (32' Ruggeri 5,5 (34' st Muriel 4)), Lookman 5 (1' st Boga 6); Hojlund 5,5 (21' st Zapata 6). A disp.: Sportiello, Rossi, Okoli, Demiral, Soppy. All.: Gasperini 5.

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 10' st Laurienté

Ammoniti: Laurienté, Defrel, Zortea, Thorstvedt (S); Scalvini (A)

Espulsi: 30' Maehle (A) per grave fallo di gioco, 50' st Muriel (A) per proteste

--

LE STATISTICHE DI OPTA

• Il Sassuolo ha vinto due match di fila contro squadre nelle prime quattro posizioni in classifica ad inizio giornata per la prima volta in Serie A.

• L’Atalanta non ha trovato il successo in quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A (2N, 2P), dopo che aveva vinto cinque delle precedenti sei (1N); in aggiunta i bergamaschi non sono andati a segno fuori casa per la prima volta in questo campionato.

• L’Atalanta ha effettuato almeno 10 tiri in meno rispetto agli avversari in un incontro di Serie A per la prima volta dallo scorso settembre contro la Roma (-17, contro i -11 di oggi).

• Armand Laurienté è andato a segno in due presenze consecutive per la seconda volta nei cinque grandi campionati europei, la precedente nel settembre 2021, con il Lorient in Ligue 1.

• Nessun giocatore del Sassuolo è stato coinvolto in più reti di Armand Laurienté in questa Serie A (sette, come Domenico Berardi).

• Prima di Joakim Maehle, l'ultimo giocatore dell'Atalanta espulso nei primi 30 minuti di gioco di una partita di Serie A era stato Pierluigi Gollini, il 2 maggio 2021, anche in quell’occasione contro il Sassuolo.

• Matteo Marcenaro ha estratto sei cartellini rossi verso giocatori in sei partite di questa Serie A, più di ogni altro arbitro.

• Andrea Consigli (459) ha eguagliato José Altafini, Sergio Pellissier e Daniele De Rossi (tutti a quota 459) in 30ª posizione tra i giocatori con più presenze nella storia della Serie A.

• Juan Musso è il terzo portiere argentino capace di giocare 150 partite in Serie A, dopo Albano Bizzarri (176) e Mariano Andújar (172).

• Nedim Bajrami è il primo giocatore albanese a giocare con il Sassuolo in Serie A.