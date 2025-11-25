Logo SportMediaset

Calcio
cremonese
CREMONESE

Ladri nella villa sul Garda di Vardy: bottino da 100mila euro

Rubati orologi, gioielli e contanti mentre il giocatore era in campo contro la Roma

di Redazione
25 Nov 2025 - 09:05

Brutta sorpresa per Jamie Vardy, L'attaccante della Cremonese è infatti stato vittima di ladri. La villa dell'attaccante inglese a Salò, sul lago di Garda, è stata ripulita da una banda di malviventi. Almeno tre persone che, approfittando dell'assenza della leggenda del Leicester arrivato in Italia la scorsa estate e della sua famiglia, domenica hanno forzato una finestra e rubato orologi di valore, gioielli e contanti.

Il bottino del furto, secondo una prima stima, si aggirerebbe intorno ai centomila euro. Sul colpo indagano ora i carabinieri di Salò. Secondo gli inquirenti, la banda ha seguito gli spostamenti del bomber 38enne, della moglie e dei figli e sapeva che avrebbe trovato la casa incustodita perché il giocatore era impegnato nella partita pomeridiana contro la Roma.

Cremonese-Roma: le foto della sfida

