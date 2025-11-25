Ladri nella villa sul Garda di Vardy: bottino da 100mila euro

Brutta sorpresa per Jamie Vardy, L'attaccante della Cremonese è infatti stato vittima di ladri. La villa dell'attaccante inglese a Salò, sul lago di Garda, è stata ripulita da una banda di malviventi. Almeno tre persone che, approfittando dell'assenza della leggenda del Leicester arrivato in Italia la scorsa estate e della sua famiglia, domenica hanno forzato una finestra e rubato orologi di valore, gioielli e contanti.