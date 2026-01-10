Logo SportMediaset

Calcio

Atalanta, Palladino: "Volevo una prestazione di carattere e personalità"

10 Gen 2026 - 23:33
© Getty Images

© Getty Images

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 sul Torino: "Sono molto soddisfatto, volevo una prestazione di carattere e grande personalità. Volevano vincere e si sono divertiti, mi rende felice. Sono orgoglioso di loro, mi spiace non averla chiusa prima ma la squadra ha avuto grande spirito. Sono contento per Mario (Pasalic) che ha fatto un grande gol". Su calendario e prospettive: "Le partite più difficili sono quelle che affronteremo, ti determinano i campionati. Dobbiamo affrontarle sempre con quella mentalità vincente, solo così possiamo continuare ad andare forte. Chiunque gioca dimostra il suo valore, difendono da squadra vera quindi stiamo raggiungendo risultati importanti e siamo felici". E sulla crescita fisica avuta nelle ultime settimane: "Siamo cresciuti fisicamente, la metodologia è differente rispetto a prima, voglio che vadano forti. Abbiamo avuto poco tempo ma avevamo bisogno di un cambio di ritmo. Possiamo migliorare nel cinismo sotto porta e questa partita ci insegna che le partite vanno chiuse prima

