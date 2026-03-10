Infantino: "Mondiale sarà festa totale, richiesti oltre 500 milioni di biglietti"

"Sarà un successo, sarà la prima Coppa del Mondo con 48 squadre, 104 partite, sedici città e tre nazioni. Stiamo affrontando qualcosa di enorme. E' più di un torneo, più di una competizione sportiva, è un evento sociale che il mondo si fermerà a guardare". Così il presidente della Fifa Gianni Infantino in una intervista rilasciata ad 'As' parlando del Mondiale 2026 che si terrà quest'estate negli Stati Uniti, Canada e Messico. "Sarà fantastica e fenomenale, c'è un'attesa senza precedenti, in quattro settimane abbiamo ricevuto oltre 500 milioni di richieste di biglietti. E' incredibile - ha proseguito - Abbiamo quasi sette milioni di biglietti, ma 500 milioni sono una cifra mai vista prima nella storia della Fifa o di qualsiasi altra istituzione. Stiamo tenendo da parte alcuni biglietti per le fasi finali del torneo e per gli ultimi giorni, tutti gli stadi saranno pieni, sarà una festa totale".