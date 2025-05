Serie B: la Sampdoria retrocede in Serie C, Frosinone e Salernitana ai play-out

Notte fonda per la Sampdoria, alla prima storia retrocessione in Serie C dopo lo 0-0 esterno in casa della Juve Stabia. La paura fa la differenza nel corso del primo tempo: i campani sono molto più sciolti e dinamici, mentre i blucerchiati faticano ad andare alla conclusione. Ci prova Depaoli a pochi istanti dal duplice fischio, ma al termine della prima frazione le reti sono ancora bianche. La formazione allenata da Evani aumenta ritmo e intensità nella ripresa, facendo partire un forcing infinito e disperato. I liguri ci provano davvero in tutti i modi, senza però riuscirci. La Samp retrocede in Serie C chiudendo terzultima a 41 punti, Juve Stabia ai play-off contro il Palermo al primo turno (quinto posto per i campani a 55 punti).