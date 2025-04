Sampdoria nel baratro, Iachini prenderà il posto di Semplici. Mancini pronto ad aiutare il club

Sampdoria nel baratro dopo la sconfitta nel derby di La Spezia che la avvicina sempre più alla retrocessione in Serie C a sei giornata dalla fine del campionato. E la tensione è alle stelle: il pullman blucerchiato - come riporta Il Secolo XIX - è rimasto bloccato per ore nel parcheggio del Picco, presidiato dalla polizia. E a Bogliasco i tifosi erano già sul piede di guerra, con scritte minacciose all'indirizzo della squadra e della società. Da qui la decisione di non rientrare a Genova e di andare direttamente in ritiro in vista della partita di sabato prossimo a Marassi contro il Cittadella.