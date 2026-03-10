Rodri indagato: caos drone a Manchester, i vicini protestano

Guai legali per Rodri: i vicini di casa denunciano il campione del City alla polizia. "Privacy violata dai suoi droni". Scopri i dettagli del caso.

10 Mar 2026 - 12:30
Rodri © italyphotopress

Rodri © italyphotopress

Rodri, centrocampista del Manchester City e Pallone d’Oro in carica, è finito nel mirino della Polizia di Manchester dopo le pesanti accuse di violazione della privacy e molestie mosse dai residenti di un lussuoso complesso residenziale a Salford. La stella spagnola è stata segnalata alle autorità per l'utilizzo reiterato di un drone a ridosso delle finestre dei grattacieli vicini al suo attico, scatenando l'ira degli inquilini che lamentano un'intrusione intollerabile nella propria vita privata, tanto che alcuni testimoni hanno dichiarato stizziti che "l'ultima cosa che ti aspetti di vedere mentre guardi la tv è un drone a un metro dal vetro". Mentre le forze dell’ordine hanno già avviato gli accertamenti per verificare il rispetto delle rigide normative sui voli urbani e il potenziale reato di voyeurismo, il vicinato è in rivolta, stanco di quelle luci verdi lampeggianti che pattugliano i piani alti; ora spetterà agli agenti interrogare il fuoriclasse ventinovenne per chiarire se la sua passione tecnologica abbia effettivamente travalicato i confini della legge, trasformando un passatempo d'élite in un caso giudiziario che scuote la serenità del club di Guardiola.

