Serie B: il Pisa è promosso in Serie A, Cosenza in C

Il trentasettesimo turno di Serie B emette due verdetti: la promozione in A dopo 34 anni del Pisa, che perde 1-0 a Bari ma gioisce per via del ko dello Spezia (2-1) con la Reggiana, e la retrocessione del Cosenza, che torna in C dopo la sconfitta per 2-1 sul campo del Südtirol. Il Cesena piega 2-1 il Palermo, 1-1 in Frosinone-Cittadella. Salernitana e Carrarese superano Mantova (2-0) e Modena (2-1), Catanzaro-Samp 2-2 e Brescia-Juve Stabia 0-0.