Kings League: Toni e Brocchi vincono con la Zeta Como, doppietta di Florenzi per i BIGBRO

10 Mar 2026 - 12:55
La Fonzies Arena di Cologno Monzese ha ospitato la seconda giornata dello Split 2 della Kings League Lottomatica.sport Italy, un format che unisce calcio a 7, intrattenimento digitale e regole ispirate al mondo degli esports, ma anche partnership con club di Serie A. Le tre squadre della Kings League italiana legate ai grandi club di calcio a 11 hanno vissuto ieri una giornata di forti emozioni.

Lo Zeta Como, partner del Como 1907, ha dominato il campo con una netta vittoria per 7-2 contro i Boomers di Fedez, sotto la guida tecnica di Cristian Brocchi e con il supporto del suo co-presidente Luca Toni, che nella giornata di ieri era a fianco dello YouTuber ZW Jackson per trasmettere in streaming la partita. 

Successo significativo anche per gli Zebras FC, legati alla Juventus, che hanno battuto per 6-2 i TRM FC, campioni in carica della scorsa stagione italiana di Kings League. L'identità bianconera è stata ribadita dalla presenza a bordocampo di Jay, la mascotte Juventina, e dalla maglia celebrativa della squadra, mentre Luca Campolunghi, presidente degli Zebras e creator da quasi un milione di follower su Instagram, ha siglato un rigore presidenziale decisivo, sfruttando una delle regole cardine della competizione che permette ai presidenti di calciare un rigore.

Risultato opposto per i Circus FC, partner dell'Hellas Verona, usciti sconfitti per 6-3 nel confronto con gli Stallions. L’inizio del match ha però visto un momento di forte appeal per i giovani appassionati di streaming, con un intenso 1 contro 1 tra i presidenti delle due squadre, gli streamer Blur e GrenBaud, che sono letteralmente scesi in campo per giocare a fianco dei loro giocatori, in un momento di grande coinvolgimento per la community digitale.

Un altro dei match più attesi della giornata è stato anche lo scontro tra i BIGBRO di Moonryde, pro player di Call of Duty, e i D-POWER di Christian Vieri e Diletta Leotta. La sfida, terminata 6-4 per i BIGBRO, ha visto protagonisti icone del calcio professionistico come Davide Moscardelli e Spizzi (soprannome con cui si fa chiamare Alessandro Florenzi), quest'ultimo autore di una doppietta decisiva che ha trascinato i suoi alla vittoria.

