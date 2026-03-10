Kings League: Toni e Brocchi vincono con la Zeta Como, doppietta di Florenzi per i BIGBRO

Un altro dei match più attesi della giornata è stato anche lo scontro tra i BIGBRO di Moonryde, pro player di Call of Duty, e i D-POWER di Christian Vieri e Diletta Leotta. La sfida, terminata 6-4 per i BIGBRO, ha visto protagonisti icone del calcio professionistico come Davide Moscardelli e Spizzi (soprannome con cui si fa chiamare Alessandro Florenzi), quest'ultimo autore di una doppietta decisiva che ha trascinato i suoi alla vittoria.