Sampdoria, ennesimo ribaltone: via Gregucci-Foti, squadra affidata a Lombardo. Contattato Iachini

09 Mar 2026 - 12:04
© ipp

© ipp

Si attende soltanto l'ufficialità, ma per la Sampdoria c'è l'ennesimo cambio in panchina dopo il primo esonero di Donati avvenuto lo scorso 18 ottobre. Adesso tocca alla coppia Gregucci-Foti con la dirigenza blucerchiata che ha deciso per la nuova sostituzione dopo la pesantissima sconfitta rimediata a Frosinone, la terza in quattro gare. Adesso la squadra si trova quintultima posizione, in piena zona playout a 30 punti, gli stessi della scorsa stagione a questa giornata, campionato chiuso sul campo con la retrocessione in C prima del caso Brescia e del play out vittorioso con la Salernitana. Da Pecchia a D'Angelo passando per Iachini (già contattato) fino alla promozione di Lombardo, collaboratore tecnico dello staff doriano, che oggi dirigerà il primo allenamento verso la gara di sabato al Ferraris col Venezia: tante sono le ipotesi per la sostituzione.

