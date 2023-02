Serie A, Sampdoria-Bologna 1-2: decide Orsolini con una magia al 90'

SAMPDORIA-BOLOGNA 1-2

A Marassi Soriano sblocca il match, poi Sabiri prima pareggia su rigore e poi fallisce il raddoppio ancora dagli 11 metri prima del capolavoro dell'esterno rossoblù

Il Bologna non fa sconti, punta l'Europa e affonda la Samp in zona retrocessione. Nella 23.ma giornata di Serie A la squadra di Thiago Motta batte 2-1 gli uomini di Stankovic e si porta a 32 punti. A Marassi gara tirata e con tante occasioni. Nel primo tempo Gabbiadini spreca una grande chance, poi Soriano (27') sblocca il match con un bolide dal limite. Nella ripresa Sabiri (68') pareggia su rigore, poi fallisce il raddoppio ancora dal dischetto (71') e Orsolini (90') decide tutto con una magia di sinistro all'incrocio dei pali.

LA PARTITA

Al Ferraris Stankovic ritrova Leris a destra e conferma Murillo in difesa e Djuricic alle spalle del tandem Gabbiadini-Lammers. Senza Arnautovic e Zirkzee, Thiago Motta invece piazza Barrow al centro dell'attacco con Orsolini, Ferguson e Soriano in appoggio. Con le squadre corte e compatte, in avvio è il Bologna a gestire il possesso, ma è la Samp a rendersi subito pericolosa con una giocata di Gabbiadini. Guizzo che chiarisce le intenzioni blucerchiate e il tema tattico del match. Più bassa, la squadra di Stankovic punta tutto sul recupero palla e sulle ripartenze veloci. Il Bologna invece si affida alla manovra ragionata e prova ad accerchiare il bunker blucerchiato facendo salire gli esterni. Da una parte Gabbiadini spreca una grande occasione davanti a Skorupski su un lancio lungo da dietro. Dall'altra Cambiaso impegna invece Audero, Nuytinck chiude bene su Soriano e Orsolini e Posch ci provano da fuori. Occasioni che a ritmi blandi tengono vivo il match e portano al vantaggio rossoblù. Intorno alla mezz'ora di gioco a sbloccare tutto ci pensa Soriano con una sassata dal limite sugli sviluppi di un corner. Lampo che rompe l'equilibrio e complica i piani blucerchiati. In vantaggio, il Bologna controlla la gara in mediane e alleggerisce la manovra sugli esterni. Posch e Barrow sfiorano il raddoppio, poi Irrati manda tutti negli spogliatoi.

La ripresa si apre con l'ingresso in campo di Murru, Zanoli e Rincon al posto di Murillo, Augello e Lammers e col passaggio al 4-2-3-1 della Samp. Mossa che alza il baricentro blucerchiato, ma concede anche spazio all'organizzazione e alle ripartenze del Bologna. Lanciato a rete, Orsolini fallisce una buona occasione, poi Ferguson non trova la porta dopo una buona incursione a sinistra di Kyriakopoulos. Tentativi che non centrano il bersaglio grosso, ma che insieme al possesso tengono la Samp lontana da Skorupski. Barrow impegna Audero di destro, poi Stankovic e Thiago Motta fanno altri aggiustamenti. Nel Bologna dentro Aebischer al posto di Soriano, nella Samp invece spazio a Sabiri. Cambi che danno la svolta al match. Locumì trattiene Gabibadini in area e il marocchino pareggia subito i conti dal dischetto riaccendendo la Samp. In pressione, i blucerchiati spingono soprattutto con Zanoli e poco dopo falliscono un altro penalty ancora con Sabiri assegnato per un tocco di mano in area di Sosa. Errore che dà fiducia al Bologna e cambia ancora il match. Scampato il pericolo, infatti, nel finale è la squadra di Thiago Motta ad aggredire con più cattiveria e a piazzare il colpo grosso con una magia di Orsolini che si infila all'incrocio dei pali. Gol che decide la gara e affonda la Samp nella zona rossa della classifica.

Samp-Bologna: le foto del match







































1 di 21 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

LE PAGELLE

Gabbiadini 5,5: nel primo tempo lascia Lammers a fare a sportellate con Lucumì e si concentra sulle seconde palle con scarsi risultati fallendo anche un'occasione clamorosa davanti a Skorupski. Nella ripresa si procura il primo rigore

Lammers 5: Lucumì gli sta addosso e ha pochissimo spazio per puntare la porta. Prova a darsi da fare soprattutto nei duelli aerei, ma non basta. Stankovic lo sostituisce nell'intervallo cambiando modulo

Sabiri 5: gioia e dolore dal dischetto. Entra e pareggia su rigore alla prima palla toccata. Al secondo tentativo dagli 11 metri però si fa ipnotizzare da Skorupski e la Samp spreca una grande occasione

Orsolini 7,5: corre, spinge e strappa. Sempre pronto ad attaccare nell'uno contro uno e a puntare la porta. Firma il 2-1 al 90' con una magia

Skorupski 7: il primo rigore centrale non lo prende, il secondo invece lo para e poi respinge anche il tapin ravvicinato di Sabiri tenendo in gara il Bologna e avviando il finale show targato Orsolini

Soriano 6,5: spinge a sinistra insieme a Cambiaso e gioca con precisione nello stretto. Sblocca la gara con un bolide da fuori area e torna al gol dopo 706 giorni

Lucumì 5,5: tiene bene Lammers, poi nella ripresa si innervosisce, prende un cartellino giallo e cintura Gabbiadini in area risvegliando i blucerchiati



IL TABELLINO

SAMPDORIA-BOLOGNA 1-2

Sampdoria (3-4-1-2): Audero 6; Murillo 5,5 (1' st Rincon 5,5), Nuytinck 6, Amione 5,5; Leris 6, Winks 5,5, Cuisance 5 (21' st Sabiri 5), Augello 5,5 (1' st Murru 6); Djuricic 6; Gabbiadini 5,5 (34' st Jesé 6), Lammers 5 (1' st Zanoli 6,5).

A disp.: Turk, Ravaglia, Oikonomou, Ilkhan, Paoletti, De Luca, Quagliarella. All.: Stankovic 5,5

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7; Posch 6 (40' Kyriakopoulos 6), Sosa 5,5, Lucumì 5,5, Cambiaso 6; Schouten 6 (35' st Medel 6), Dominguez 6 (35' st Moro 6,5); Orsolini 7,5, Ferguson 6, Soriano 6,5 (21' st Aebischer 6); Barrow 6 (35' st Raimondo 6).

A disp.: Bardi, Ravaglia, Lykogiannis, De Silvestri, Pyyhtia. All.: Thiago Motta 6,5

Arbitro: Irrati

Marcatori: 27' Soriano (B), 22' st rig. Sabiri (S), 45' st Orsolini (B)

Ammoniti: Amione, Djuricic, Rincon (S); Lucumì (B)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

Il Bologna ha vinto tre trasferte consecutive di Serie A solamente per la seconda volta negli ultimi 58 anni, dopo la striscia del 2015/16 con Roberto Donadoni.

Il gol di Abdelhamid Sabiri ha interrotto una striscia di 731 minuti consecutivi in cui la Sampdoria non aveva trovato la rete in casa in Serie A (dalla sfida con il Milan del 10 settembre).

Abdelhamid Sabiri ha realizzato l'80% delle sue reti in Serie A allo stadio Ferraris di Genova (quattro sui cinque complessivi).

Il Bologna ha subito sei gol su rigore in questo campionato, più di qualsiasi altra formazione.

La Sampdoria ha calciato due rigori in una singola partita di Serie A per la prima volta dal luglio 2020 contro il Lecce, quando Gastón Ramírez li trasformò entrambi.

Riccardo Orsolini ha già eguagliato il suo bottino di gol registrato in tutta la scorsa stagione di Serie A (sei reti).

Sono ora quattro le reti realizzate da Orsolini contro la Sampdoria in Serie A, contro nessun'altra formazione ne ha segnate di più nella competizione.

Roberto Soriano ha ritrovato il gol in Serie A a 706 giorni di distanza dal precedente, sempre contro la Sampdoria (14 marzo 2021), interrompendo una serie di 65 gare di campionato a secco.

Prima di oggi, l'ultimo gol da fuori area di Soriano in Serie A risaliva al 31 ottobre 2020, contro il Cagliari.

Nicola Murru ha giocato oggi la sua 200ª partita in Serie A, 116 delle quali sono arrivate con la maglia della Sampdoria.

Note: al 68' Skorupski (B) para un rigore a Sabiri (S)