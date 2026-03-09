Bartesaghi, carica da derby: "Scudetto? Sognare è gratis…"

Davide Bartesaghi non è stato protagonista in campo del successo nel derby, ma il giovane difensore del Milan sogna la grande rimonta. “L’obiettivo è sempre lo stesso, quello di luglio, che è di tornare in zona Champions. L’Europa è la casa del Milan e non possiamo mancare. Sognare è gratis ma comunque siamo concentrati sul nostro obiettivo e vediamo cosa succederà da qui in avanti”, ha detto all'evento organizzato per il 21° Torneo Amici dei Bambini, al Carro Social Club a Sesto San Giovanni.