Bartesaghi, carica da derby: "Scudetto? Sognare è gratis…"

Il difensore rossonero il giorno dopo il successo contro l'Inter

09 Mar 2026 - 21:09
01:34 
Davide Bartesaghi non è stato protagonista in campo del successo nel derby, ma il giovane difensore del Milan sogna la grande rimonta. “L’obiettivo è sempre lo stesso, quello di luglio, che è di tornare in zona Champions. L’Europa è la casa del Milan e non possiamo mancare. Sognare è gratis ma comunque siamo concentrati sul nostro obiettivo e vediamo cosa succederà da qui in avanti”, ha detto all'evento organizzato per il 21° Torneo Amici dei Bambini, al Carro Social Club a Sesto San Giovanni.

Adesso ci sono 7 punti tra l'Inter e il Diavolo: "Sono quelli che si vedono sulla classifica. Ora ci sono tante altre partite da giocare quindi può succedere di tutto. Il calcio è strano. Bisogna essere bravi a gestire le partite e cercare di fare il meglio possibile”.

