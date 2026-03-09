Bisseck rilancia la sfida: "Firmo per perdere i derby ma vincere lo scudetto"

La ferita è ancora fresca, ma Yann Bisseck torna sul tema derby dal palco dell'evento "amico dei bambini". Il difensore tedesco si è espresso così sulla doppia sconfitta incassata con i rossoneri in stagione, che allunga a 7 la striscia di stracittadine senza vittorie nerazzurre: "Se c'è una partita che vogliamo vincere è il derby, non ci riusciamo da due anni. Però se a inzio stagione mi avessero detto: 'perdi i deu derby e vinci lo scudetto", io firmo. Sette punti sono un buon vantaggio, ma 10 partite sono tante e dobbiamo continuare a lavorare".