Bisseck rilancia la sfida: "Firmo per perdere i derby ma vincere lo scudetto"

Il centrale nerazzurro dal palco dell'evento "Amico dei bambini" è tornato sulla sconfitta contro il Milan

09 Mar 2026 - 21:38
00:49 
videovideo

La ferita è ancora fresca, ma Yann Bisseck torna sul tema derby dal palco dell'evento "amico dei bambini". Il difensore tedesco si è espresso così sulla doppia sconfitta incassata con i rossoneri in stagione, che allunga a 7 la striscia di stracittadine senza vittorie nerazzurre: "Se c'è una partita che vogliamo vincere è il derby, non ci riusciamo da due anni. Però se a inzio stagione mi avessero detto: 'perdi i deu derby e vinci lo scudetto", io firmo. Sette punti sono un buon vantaggio, ma 10 partite sono tante e dobbiamo continuare a lavorare". 

inter
bisseck

Ultimi video

01:28
Milan, i promossi e i bocciati del derby

Milan, i promossi e i bocciati del derby

02:15
SRV RULLO ATALANTA VIGILIA BAYERN MONACO 9/3 SRV

Atalanta, contro il Bayern con un sogno: "Tutto è possibile"

00:49
DICH BISSECK "AMICO DEI BAMBINI" PER SITO 9/3 DICH

Bisseck rilancia la sfida: "Firmo per perdere i derby ma vincere lo scudetto"

01:34
DICH BARTESAGHI "AMICO DEI BAMBINI" PER SITO 9/3 DICH

Bartesaghi, carica da derby: "Scudetto? Sognare è gratis…"

00:49
DICH PASALIC PRE BAYERN SU CORAGGIO PER SITO 9/3 DICH

Pasalic chiede coraggio, poi tra sogna: "Un altro mio gol non sarebbe male..."

00:36
DICH PALLADINO PRE BAYERN SU TIFOSI PER SITO 9/3 DICH

Palladino sfida il Bayern, appello ai tifosi: "Loro sono la nostra arma in più"

00:39
DICH PALLADINO PRE BAYERN SU NOTTE DA SOGNO PER SITO 9/3 DICH

Palladino lancia l'Atalanta: "Serata storica, da sogno: godiamocela fino in fondo!"

00:54
DICH KOMPANY SU ATALANTA PER SITO 9/3 DICH

Kompany: "Atalanta molto forte, dovremo dare il massimo"

02:17
DICH PELLEGRINO "AMICO DEI BAMBINI" PER SITO 9/3 DICH

Pellegrino, tentazione Milan: "Ora sto bene al Parma, ma un giorno…"

02:01
SRV RULLO INTER NUMERI E INVOLUZIONE POST DERBY 9/3 SRV

Inter, numeri e involuzione: Chivu ha problemi da risolvere

01:39
SRV ok RULLO MILAN: ESTUPINAN DA ZERO A MITO 09/03 (RIDOPPIATO) SRV

Milan, Estupinan eroe e sorpresa: colpo, flop e rinascita

01:56
RULLO MILAN OK

Milan, Allegri ha cambiato la storia: idee, scelte e segreti

02:22
SRV RULLO ARBITRI POST DERBY: AIA ASSOLVE DOVERI 9/3 (MUSICATO) SRV

Milan-Inter, moviola infinita: l'AIA promuove Doveri, tutto giusto

01:45
SRV JUVENTUS: RINASCITA BOGA ok ok

Juve, la rinascita di Boga: due gol e adesso può restare a Torino

01:39
Inter, i promossi e i bocciati del derby

Inter, i promossi e i bocciati del derby

01:28
Milan, i promossi e i bocciati del derby

Milan, i promossi e i bocciati del derby

I più visti di Inter

 Alessandro Bastoni

Il caso Bastoni aleggia anche sul derby: le parole di Chivu e il messaggio (indiretto) di Allegri

Milan-Inter: spettacolo in campo e sugli spalti FOTO

DICH SU THURAM E ALTRI DICH

Chivu: "Thuram ha la febbre. Pio Esposito? Stagione impressionante"

Da Shevchenko a Zanetti, tutti i record del derby del Milano

Ricci, ecco perché Doveri non ha concesso rigore all'Inter. L'Aia promuove la decisione

Chivu: "Thuram ha la febbre, non si è allenato. Dopo il Napoli la svolta, Pio è impressionante"