Il Como e quella semifinale di Coppa Italia: il rigore, l'arbitro e la monetina. Correva l'anno 1986

Era davvero una signora squadra, quel Como. Il capitano era Dirceu Josè Gumaraes, altro indimenticato talento passato per il nostro calcio in quel periodo. Non giocò le semifinali, si era infortunato a un ginocchio e stava tentando disperatamente di guarire per disputare il quarto Mondiale con la maglia del Brasile, impresa che non gli riuscì. A proposito di gente che ha lasciato un vuoto incolmabile, il centravanti di quella squadra era Stefano Borgonovo. In coppia con lui in attacco lo svedese Dan Corneliusson, alto, un po’ allampanato, ma sempre efficace quando stava bene. E poi altri giocatori che hanno avuto un’ottima carriera: Pasquale Bruno, Luca Fusi, Giancarlo Centi, Stefano Maccoppi. La Samp era ancora l’embrione della squadra che avrebbe vinto lo scudetto, era allenata da Eugenio Bersellini. C’era Mancini ma in quelle due semifinali non giocò Vialli, infortunato. La partita d’andata a Genova finì 1-1 con reti di Salsano e Maccoppi. C’erano tutti i presupposti per una clamorosa impresa dei ragazzi di Marchesi. Lo stadio Sinigaglia stracolmo, l’occasione troppo importante per non provare a sognare. La sera, quella del 4 giugno 1986, a pochissima distanza dell’inizio del Mondiale messicano. Sarebbe bastata una vittoria con un gol di scarto, ma anche uno 0-0 perché vigeva la regola, abolita recentemente, che favoriva i gol segnati in trasferta. Un gol di Massimo Albiero, di professione libero, portò in vantaggio il Como. Sembrava fatta, ma poi l’inglese Trevor Francis riuscì a pareggiare, mandando la sfida ai tempi supplementari.