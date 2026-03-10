Arbitri: La Penna torna in Serie A dopo il caso Inter-Juve

Federico La Penna pronto al rientro in Serie A dopo il caso Bastoni-Kalulu in Inter-Juve. Ecco quando tornerà in campo l'arbitro romano.

10 Mar 2026 - 11:10

A un mese da Inter-Juventus, Federico La Penna è pronto a riprendersi il palcoscenico della Serie A. Secondo la Gazzetta dello Sport, il direttore di gara della sezione di Roma 1, dopo un periodo forzato in Serie B durato due giornate, dovrebbe tornare a fischiare nel massimo campionato nel prossimo turno. La sua assenza dai radar della A era iniziata subito dopo la direzione di Inter-Juventus, match segnato dalle pesanti polemiche per il contatto Kalulu-Bastoni che aveva scatenato un vero e proprio polverone mediatico. 

Ultimi video

02:22
SRV RULLO ARBITRI POST DERBY: AIA ASSOLVE DOVERI 9/3 (MUSICATO) SRV

Milan-Inter, moviola infinita: l'AIA promuove Doveri, tutto giusto

03:06
Lazio-Sassuolo 2-1: gli highlights

Lazio-Sassuolo 2-1: gli highlights

00:57
SRV RULLO SUPERMOVIOLA LAZIO-SASSUOLO 9/3 SRV

La Supermoviola di Lazio-Sassuolo: Maldini protesta, ma Arena non sbaglia

03:18
SRV RULLO INTER-MILAN, LA VOLATA SCUDETTO 9/3 (MUSICATO)

Inter-Milan, 10 giornate scudetto: calendario, sogni e paure

02:15
SRV RULLO ATALANTA VIGILIA BAYERN MONACO 9/3 SRV

Atalanta, contro il Bayern con un sogno: "Tutto è possibile"

00:49
DICH BISSECK "AMICO DEI BAMBINI" PER SITO 9/3 DICH

Bisseck rilancia la sfida: "Firmo per perdere i derby ma vincere lo scudetto"

01:34
DICH BARTESAGHI "AMICO DEI BAMBINI" PER SITO 9/3 DICH

Bartesaghi, carica da derby: "Scudetto? Sognare è gratis…"

00:49
DICH PASALIC PRE BAYERN SU CORAGGIO PER SITO 9/3 DICH

Pasalic chiede coraggio, poi tra sogna: "Un altro mio gol non sarebbe male..."

00:36
DICH PALLADINO PRE BAYERN SU TIFOSI PER SITO 9/3 DICH

Palladino sfida il Bayern, appello ai tifosi: "Loro sono la nostra arma in più"

00:39
DICH PALLADINO PRE BAYERN SU NOTTE DA SOGNO PER SITO 9/3 DICH

Palladino lancia l'Atalanta: "Serata storica, da sogno: godiamocela fino in fondo!"

00:54
DICH KOMPANY SU ATALANTA PER SITO 9/3 DICH

Kompany: "Atalanta molto forte, dovremo dare il massimo"

02:17
DICH PELLEGRINO "AMICO DEI BAMBINI" PER SITO 9/3 DICH

Pellegrino, tentazione Milan: "Ora sto bene al Parma, ma un giorno…"

02:01
SRV RULLO INTER NUMERI E INVOLUZIONE POST DERBY 9/3 SRV

Inter, numeri e involuzione: Chivu ha problemi da risolvere

01:39
SRV ok RULLO MILAN: ESTUPINAN DA ZERO A MITO 09/03 (RIDOPPIATO) SRV

Milan, Estupinan eroe e sorpresa: colpo, flop e rinascita

01:56
RULLO MILAN OK

Milan, Allegri ha cambiato la storia: idee, scelte e segreti

02:22
SRV RULLO ARBITRI POST DERBY: AIA ASSOLVE DOVERI 9/3 (MUSICATO) SRV

Milan-Inter, moviola infinita: l'AIA promuove Doveri, tutto giusto

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI POST PISA DICH

Spalletti: "Lotta Champions? Mantenere questa determinazione"

DICH PALLADINO PRE BAYERN SU NOTTE DA SOGNO PER SITO 9/3 DICH

Palladino lancia l'Atalanta: "Serata storica, da sogno: godiamocela fino in fondo!"

"Traditore 50 volte", "Piccolo uomo": Mourinho, espulsione e show contro il Porto

Milan-Inter 1-0: gli highlights

Milan-Inter 1-0: gli highlights

MCH CARDINALE A MILANELLO PRE DERBY MCH

Cardinale a Milanello con vista sul derby

Doveri perfetto per 90', ma nel finale il mani di Ricci è da rigore e fa arrabbiare l'Inter

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Rodri
12:30
Rodri indagato: caos drone a Manchester, i vicini protestano
12:19
Infantino oltre il Mondiale: "Rossi, Beccalossi e Altobelli idoli"
11:45
Infantino: "Mondiale sarà festa totale, richiesti oltre 500 milioni di biglietti"
11:10
Arbitri: La Penna torna in Serie A dopo il caso Inter-Juve
11:09
Neymar di nuovo ko col Santos: anche la convocazione col Brasile torna in bilico