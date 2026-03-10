Arbitri: La Penna torna in Serie A dopo il caso Inter-Juve

A un mese da Inter-Juventus, Federico La Penna è pronto a riprendersi il palcoscenico della Serie A. Secondo la Gazzetta dello Sport, il direttore di gara della sezione di Roma 1, dopo un periodo forzato in Serie B durato due giornate, dovrebbe tornare a fischiare nel massimo campionato nel prossimo turno. La sua assenza dai radar della A era iniziata subito dopo la direzione di Inter-Juventus, match segnato dalle pesanti polemiche per il contatto Kalulu-Bastoni che aveva scatenato un vero e proprio polverone mediatico.