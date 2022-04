Sampdoria, è un 2022 da incubo: record europeo di sconfitte per i blucerchiati

MOMENTO NO

Dopo quello con la Salernitana salgono a 11 i ko nell'anno solare: solo il Maiorca in Liga ha fatto altrettanto male

La sconfitta casalinga con la Salernitana porta in dote alla Sampdoria un primato poco lusinghiero: la squadra ligure ha perso 11 delle 14 gare giocate nel 2022 e nessuna squadra ha fatto peggio nei cinque campionati europei di prima fascia (Inghilterra, Spagna Italia Francia, Germania). Solo il Maiorca, nella Liga, ha fatto altrettanto male. In queste 14 partite, tre sono le sconfitte subite con D'Aversa in panchina e 8 quelle con Giampaolo. La Samp ha vinto solo con Sassuolo, Empoli (in casa) e Venezia in trasferta. Getty Images

L'unica consolazione è che, nonostante tutto, la zona retrocessione resta distante 7 punti, quando mancano 5 giornate alla fine. Giampaolo è il primo ad ammettere la difficoltà del momento: "Alla squadra a fine partita ho detto le verità, ovvero che dovevamo assumerci la responsabilità collettivamente. Non cerchiamo alibi, dobbiamo avere la maturità di dire che abbiamo sbagliato. Non c'è un colpevole e il senso di squadra più che mai adesso ha un valore. La squadra è delusa, il pubblico ci ha sostenuto e alla fine ci ha fischiato. Dobbiamo prendere palate di... cioccolato per dirla in maniera più raffinata, ma bisogna saperle prendere. Bisogna avere adesso comportamenti da squadra perché solo il senso di appartenenza ci consentirà di raggiungere l'obiettivo".

Contro i campani è girato tutto storto fin dall'inizio: "Andare sotto dopo 6' di due gol è una follia. Poi abbiamo avuto una reazione di pancia, facendo il gol del 2-1, e penso ci fosse un rigore su Quagliarella. Non cerco alibi, anche se questa è stata una settimana in cui la Salernitana ha fatto molto casino... Siamo feriti, ma non siamo morti. Il colpo è duro, la sconfitta ci lacera e ci fa andare a casa con una delusione insopportabile".

