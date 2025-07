La Russa: "Mai detto che Gattuso non è una brava persona"

Non ho mai detto che Gattuso non è una brava persona, era un bravo giocatore ed è un allenatore di belle speranze. Ho detto che non rappresenta il cuore della storia del calcio italiano, che nella mente di tutti i tifosi è per Baggio, Totti, Del Piero, Rivera. E non sto citando interisti. Poi io mi auguro che Gattuso faccia bene, una volta che c'è Gattuso viva Gattuso, siamo tutti con la nazionale". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa ai microfoni di 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento. "Come ci siamo ridotti, una volta l'obiettivo era vincere il Mondiale, ora è andarci - ha aggiunto - Dal punto di vista della nazionale c'è tanto da cambiare".