Figc lancia 2/a edizione 'SeminiAMO il futuro' su emergenza clima

In linea con la propria strategia di sostenibilità sociale e ambientale, pubblicata a luglio 2023, la Figc lancia la seconda edizione dell'iniziativa 'SeminiAMO il futuro', che nasce con l'obiettivo di sensibilizzare sulla tematica dell'emergenza climatica, grazie al coinvolgimento di tutti i tifosi azzurri. La Federazione intende infatti aumentare la consapevolezza sulla sostenibilità ambientale, non soltanto dal punto di vista strategico, ma promuovendo azioni concrete (per saperne di più sostenabilia.it). Il progetto prevede la piantumazione di alberi in Italia e rappresenta una delle azioni previste dalla Federazione sul tema della Sostenibilità Ambientale, finalizzate alla sensibilizzazione e all'assorbimento di anidride carbonica. Per trasmettere un messaggio sinergico che chiami all'azione tutti i tifosi e gli appassionati, in occasione di UEFA Women's EURO 2025, al via mercoledì 2 luglio, la FIGC ha deciso di coinvolgere le calciatrici della Nazionale Femminile, il Ct Andrea Soncin e tutto lo staff al seguito delle Azzurre. Tutti i partecipanti sono stati fotografati per ricreare, attraverso il proprio volto, un'unica e grande immagine realizzata da Enne Factory. I ritratti scattati dal fotografo Giorgio Galimberti, rappresentano simbolicamente gli alberi che verranno piantumati. Il risultato sarà un impegno collettivo per una responsabilità comune verso l'ambiente.