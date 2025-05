Serie B, la Cremonese batte lo Spezia, la Samp spera

La formazione di Castori passa in vantaggio prima al 22' con Mallamo, poi raddoppia al 37' con il rigore di Gori. Due minuti dopo, la rete di testa di Lind riapre i giochi, ma nel secondo tempo Pietrangeli, con un tocco sotto porta, ristabilisce le distanze per gli ospiti. Lo splendido destro a giro di Sernicola riapre al 78' la partita e, proprio al 93', Rus su calcio di punizione evita il ko nel giorno della celebrazione della promozione dopo 34 anni. I nerazzurri potranno ancora fare festa davanti al proprio pubblico nell'ultima col Frosinone.



SASSUOLO-CATANZARO 0-2 Il già promosso (e primo) Sassuolo perde in casa contro il Catanzaro, che in questo modo conquista matematicamente i playoff. I giallorossi passano in vantaggio grazie al gol al 52' di Biasci, poi è Pigliacelli, con i suoi miracoli (uno incredibile su un colpo di testa di Romagna), a blindare un successo fondamentale per i calabresi, che poi al 91' blinda tre punti cruciali per il loro campionato grazie a Bonini. Adesso, resta da capire quale sarà l'avversaria ai playoff dei calabresi. I neroverdi, invece, incassano un ko indolore, e ci sarà comunque occasione di salutare nel migliore dei modi il Mapei grazie al recupero della trentaquattresima giornata, quando in Emilia arriverà il Frosinone.



SPEZIA-CREMONESE 2-3 Spettacolo al Picco: la Cremonese batte 3-2 lo Spezia, tiene aperta la lotta al terzo posto e manda un messaggio in vista dei playoff. I grigiorossi volano sul 3-0 in casa dei liguri grazie a due reti capolavoro: Barbieri con un gran sinistro e Azzi regalano il doppio vantaggio alla formazione di Stroppa, poi Vandeputte capitalizza uno scellerato contropiede incassato dai padroni di casa. Ma nella ripresa cambia tutto: Di Serio si vede annullare un gol, poi Bianchetti si fa espellere e i liguri ne approfittano per rientrare con il colpo di testa di Esposito e il rigore di Lapadula. Tutto inutile: vince la Cremo, che giocherà l'ultima in casa del Pisa. Lo Spezia ospiterà il Cosenza, ma a prescindere dall'ordine d'arrivo, i grigiorossi avvertono tutte le altre protagoniste dei playoff.



PALERMO-FROSINONE 2-0 Battendo 2-0 il Frosinone e grazie agli altri risultati, il Palermo ufficializza la partecipazione ai playoff: è a +4 sul Bari nono in classifica. In un clima di contestazione, ci pensa proprio l'uomo migliore, vale a dire Brunori, con una doppietta e un gol per tempo. I ciociari si vedono annullare il possibile 2-1 di Partipilo per fuorigioco e incassano un ko che rimette in discussione la salvezza: sarà decisiva l'ultima giornata, quando Bianco giocherà in casa del Sassuolo. Il Palermo, invece, attende di conoscere la sua avversaria, ma è certa della post Season.



COSENZA-CESENA 0-1 Manca un solo punto, invece, al Cesena, che con un pareggio nel Derby col Modena è matematicamente ai playoff. Al Marulla, in piena contestazione data la retrocessione dei Lupi, la partita viene anche interrotta per lancio di razzi in campo, poi al rientro la decide Bastoni, a segno al minuto 12. I padroni di casa incassano nella ripresa anche l'infortunio del portiere Micai, poi attaccano senza però trovare il pareggio.



SAMPDORIA-SALERNITANA 1-0 La Sampdoria spera ancora nella salvezza: al Ferraris, i blucerchiati battono e sorpassano la Salernitana, che ora vede da vicino l'incubo di una doppia retrocessione. Primo tempo ricco di tensione e avaro di occasioni, ma la partita si infiamma nel finale: prima la traversa di Niang dalla lunga distanza, poi Borini deve uscire per infortunio (dentro Oudin). Il gol che decide la gara arriva nel recupero del primo tempo: punizione e leggera deviazione di Meulensteen, che beffa Christensen. Inutile l'assalto dei granata, che ora giocheranno in casa del Cittadella partendo da pari punti: deve vincere e sperare nei passi falsi di Sampdoria (sul campo della Juve Stabia), Brescia e Frosinone per salvarsi o almeno per passare dai playout.



CITTADELLA-BARI 3-1 Quella del 13 maggio sarà una serata decisiva pure per il Cittadella, che batte 3-1 il Bari e spera ancora nella salvezza. Eppure, la rete al 31' di Favilli sembra condannare i veneti, che però la ribaltano nella ripresa. Rabbi entra a inizio secondo tempo e trova subito il pareggio, poi sono il colpo di testa di Palmieri (66') e il 3-1 di Pandolfi subito dopo il possibile 2-2 del Bari annullato a chiudere i conti. Il Cittadella si giocherà tutto con la Salernitana al Tombolato. Il Bari, invece, ha un solo modo per andare ai playoff da ottavo: battere il già salvo Südtirol e sperare nel successo del Modena col Cesena, che è in svantaggio nei confronti diretti con i pugliesi.



JUVE STABIA-REGGIANA 1-2 Con il quarto successo di fila, la Reggiana si salva ufficialmente: è a +4 sul quintultimo posto. Merito del 2-1 a Castellammare di Stabia contro una Juve ormai distratta dai playoff. A deciderla per i granata è Girma, che tra il 29' e il 45' realizza una doppietta fondamentale, anzi decisiva per la stagione degli emiliani. Ci pensa poi Bardi a chiudere più volte la porta ed è inutile la rete all'85' di Adorante per le Vespe, che devono ancora blindare il quinto posto. Sarà decisiva la partita interna contro la Sampdoria, poi ci sarà da concentrarsi sulla post Season. La Reggiana, invece, potrà giocare in serenità gli ultimi 90 minuti di campionato: sarà ospite del Brescia.



MANTOVA-CARRARESE 2-1 Il Mantova piega 2-1 la Carrarese: i padroni di casa la sbloccano a fine primo tempo con il solito Mancuso. A inizio ripresa, gli ospiti pareggiano con Finotto che sfrutta l'assist di Cicconi, ma la rete della certezza per il Mantova arriva all'83' con la coppia formata da due ingressi in campo: Bragantini serve Debenedetti e i lombardi festeggiano. La Carrarese va ko, ma con il +4 su Brescia-Sampdoria e Frosinone è comunque aritmeticamente salva.



MODENA-BRESCIA 2-2 Il Brescia strappa all'89' il 2-2 sul campo del Modena, che dice matematicamente addio ai playoff. L'autorete di Cauz porta in vantaggio il Brescia, ma tre minuti dopo arriva l'1-1 di Caso. La rete è su assist di Di Pardo che, invece, al 67' completa la rimonta dei Canarini e riaccende la speranza di ottavo posto. A spegnerla definitivamente è però Calvani. Ora, il Modena deve solo chiudere la sua stagione nel Derby con il Cesena, mentre il Brescia si gioca tutto al Rigamonti con la Reggiana.