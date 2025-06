Inter, Darmian: "Partita alla portata, ci prendiamo le nostre responsabilità"

Matteo Darmian ha parlato dopo l'eliminazione dell'Inter dal Monddiale per Club per mano della Fluminense: "Sicuramente siamo dispiaciuti. Ci tenevamo a passare il turno: c'è rammarico e tristezza, la gara era alla nostra portata, non siamo riusciti a vincere e ci prendiamo le nostre responsabilità. Stacchiamo un attimo dopo questa stagione lunghissima e poi ci rimettiamo in campo". Poi l'italiano ha commentato le dure parole di Lautaro Martinez su certi "atteggiamenti non positivi" all'interno dello spogliatoio: "Sicuramente dopo una sconfitta è difficile parlare. C'è amarezza per il risultato, bisogna prendersi le proprie responsabilità. Lo dobbiamo fare tutti, stacchiamo ora e poi ripartiamo. Non abbiamo archiviato la stagione nel modo migliore: l'Inter deve arrivare più avanti possibile in ogni competizione