GEN-Ee: anche Puma diventa elettrica!

Ad alimentare Puma GEN-E ci pensa una batteria da 43 kWh che, in corrente continua, si ricarica dal 10 all’80%, in circa 23 minuti. A proposito: i cavi per la ricarica sono facilmente fruibili grazie a un piccolo vano a loro dedicato nella parte anteriore. Mentre la sua arma segreta è il “GIGA BOX”, un bagagliaio con doppio fondo, per una capienza davvero generosa che raggiunge così i 574 litri.