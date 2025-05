Brescia, Cellino: "La Figc si è inventata un piano per salvare la Sampdoria"

Massimo Cellino torna sul caos che sta coinvolgendo il suo Brescia ed è un fiume in piena: "Cessione del club? Prezzo basso e pagamento dilazionato nel tempo. Io non conosco questo gruppo che sta trattando, ma le condizioni sono le stesse della trattativa con Radrizzani, che però si è tirato indietro dopo il casino scoppiato - le parole del presidente al Giornale di Brescia -. Lui o gli altri per me sono uguali. Di una cosa sono certo: io a Brescia non torno più. Non ci metto più piede nemmeno per un caffè. Sono un ex. Il passo adesso però non lo devo fare io, ma chi vuole comprare. Gruppo Marroccu? Taccio. Chi vuole il club deve limitarsi a coprire i debiti attuali e anche pagare gli impegni per chiudere questa stagione e aprire la prossima o deve anche pagare una buonuscita a me? Su questo non rispondo. Ripeto: trattano gli avvocati. Nel caso non si chiudesse prima, metterei io i soldi per l’iscrizione? Certo, se il commercialista Gamba o Alfieri ci restituiscono i soldi già pagati... In più ci sono le sanzioni".