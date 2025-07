Figc, conclusa quinta edizione corso 'Management del Calcio'

Cinque edizioni, centoquarantaquattro ore di programma didattico e quattro moduli: giovedì scorso è terminato il programma executive in 'Management del Calcio', il corso organizzato dal Settore Tecnico in collaborazione con SDA Bocconi School of Management che ha come obiettivo quello di formare figure professionali sempre più mirate all'interno di club calcistici di alto profilo, in grado di combinare competenze amministrative e manageriali con le conoscenze 'di campo'. L'aula magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano, il simbolo della formazione calcistica in Italia, ha fatto da cornice alle lezioni finali del corso, per l'ultimo modulo didattico inerente a 'Tecnologia e Sostenibilità'; nella stessa settimana fiorentina, gli allievi sono stati anche ospiti del club gigliato al Viola Park. Le docenze dei precedenti tre moduli (Strategia e Business del Calcio; Sostenibilità e Finanza; Organizzazione e Capitale Umano) si sono tenute invece a Milano, nella sede di SDA Bocconi School of Management. E come nelle precedenti quattro edizioni, anche quest'anno sono stati molti i nomi noti che si sono alternati in cattedra, provenienti non solo dal mondo calcistico, ma anche da altre realtà, proprio per dare un quadro complessivo più ampio possibile agli allievi, nella vision del programma executive che abbina il mondo sportivo a quello manageriale.